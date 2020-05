Brussels Airlines snijdt kwart personeel weg

Volgens de vakbonden komen 1.000 jobs, of 800 voltijdse equivalenten, op de helling. ‘Dit is een zeer zware klap’, zegt Paul Buekenhoudt van de christelijke vakbond ACV.

Het bedrijf zoekt samen met de vakbonden alternatieven om het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door onbetaald verlof, seizoenscontracten of vervroegde pensionering. ‘Wij creëren een structuur om 75 procent van de jobs te behouden’, beklemtoonde CEO Dieter Vranckx. Ook andere maatregelen moeten de kosten fors reduceren. De luchtvaartmaatschappij wil 24 weinig of niet-rendabele bestemmingen schrappen en verkleint haar vloot van 48 naar 38 vliegtuigen.

De luchtvaartmaatschappij houdt haar vliegtuigen sinds midden maart aan de grond en valt volgens Vranckx eind mei zonder cash. Door de ingestorte vraag rekent het bedrijf pas vanaf 2023 opnieuw op groei. ‘Brussels Airlines is vandaag compleet oversized. We hadden voor corona al een probleem. Door corona is dat probleem nog groter geworden’, stelde Vranckx.

Participatie

De onderhandelingen tussen de regering en het Duitse Lufthansa lopen zeer moeizaam, erkende minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag. De Croo eist spijkerharde garanties over de toekomst van Brussels Airlines en zijn hub in Zaventem. De CEO van Lufthansa wordt vrijdag bij hem verwacht.

Duidelijk is dat beide kanten aan de onderhandelingstafel hun huid duur verkopen. De Belgen willen in ruil voor geld een vinger in de pap, Lufthansa-CEO Carsten Spohr huivert voor politieke inmenging. Zonder overheidssteun wordt het faillissement van Brussels Airlines onafwendbaar. Als Lufthansa geen duidelijke garanties geeft, staat de federale regering met de billen bloot. Toch wijzen insiders erop dat veel afhangt van het reddingspakket waarover Lufthansa met de Duitse regering onderhandelt. Dat akkoord bepaalt ook de manoeuvreerruimte in België.