Brussels Airlines stelt heropstart uit tot juni

Brussels Airlines begint ten vroegste op 1 juni opnieuw te vliegen. Dat uitstel maakt de financiële situatie van de Belgische luchtvaartmaatschappij nog benarder.

Brussels Airlines hervat ten vroegste in juni zijn vluchten. Dat kondigde de Belgische dochter van Lufthansa woensdag aan.

Brussels Airlines had zijn heropstart eerder op 15 mei gepland. Het bedrijf wijt het nieuwe uitstel aan de aanhoudende reisbeperkingen wereldwijd en aan de minimale vraag naar tickets. Sowieso besliste de Nationale Veiligheidsraad vrijdag dat Belgen ten allervroegste vanaf 8 juni opnieuw naar het buitenland mogen.

CEO Dieter Vranckx maakt in het persbericht duidelijk dat de heropstart traag zal gebeuren. Het bedrijf plant een 'verminderd maar stabiel vluchtaanbod dat geleidelijk aan zal worden uitgebreid in functie van de evolutie van de vraag'.

Cash

Het uitstel brengt de wankele financiële situatie van Brussels Airlines nog meer in gevaar. Brussels Airlines verliest 3 miljoen euro per dag nu zijn volledige vloot aan de grond staat. Het bedrijf had in februari ongeveer 200 miljoen euro in kas en dreigt zonder financiële injectie eind mei zonder cash te vallen.

Nu de heropstart pas begin juni gebeurt, kan Brussels Airlines nog twee weken langer fluiten naar de inkomsten uit ticketverkoop. Door de extra annulaties dreigen nog meer klanten hun geld terug te eisen, wat Brussels Airlines met een korting van 50 euro bij herboekingen probeert tegen te gaan. Het bedrijf verlengde ook de tijdelijke technische werkloosheid van zijn meer dan 4.000 werknemers.

Staatssteun

Om de coronacrisis te overleven heeft Brussels Airlines de Belgische staat 290 miljoen euro steun gevraagd, bevestigde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag in het parlement. Maar de onderhandelingen daarover lopen volgens verschillende bronnen erg moeilijk.

De Croo, die het dossier naar zich toe trok, is niet bereid een blanco cheque te tekenen. Hij wil garanties over het personeel, de toekomst van Brussels Airlines en de hubfunctie van Zaventem. De grote vraag is of de Belgische staat ook aandeelhouder van het structureel onrendabele Brussels Airlines wordt. De regering wil in elk geval vermijden dat Belgisch belastinggeld naar Duitsland vloeit.

Ook in Oostenrijk en Zwitserland leeft die vrees. Austrian Airlines vroeg in Oostenrijk 767 miljoen euro steun. In Zwitserland is zelfs sprake van een publiek steun van 1,5 miljard Zwitserse frank (1,4 miljard euro).

Duitsland

De Belgische regering wacht vermoedelijk op de oplossing in Duitsland. In zijn thuisland ijvert Lufthansa om een miljardensteun. Volgens de Duitse pers ligt een reddingspakket van 9 à 10 miljard euro aan kredieten en kapitaal klaar voor de groep. Ter vergelijking: op de beurs is Lufthansa 'amper' 4 miljard euro waard.

Maar CEO Carsten Spohr en bondskanselier Angela Merkel (CDU) bikkelen hard over de precieze voorwaarden van de steun. De Duitse regering eist volgens de krant Süddeutsche Zeitung minstens 25 procent van het bedrijf én twee zetels in de raad van bestuur, waardoor de staat in de praktijk een blokkeringsminderheid krijgt. Bovendien zouden de kredieten een rente van 9 procent krijgen.

Lufthansa gaat daarmee niet akkoord. Spohr wil geld, maar geen politieke bemoeienis. 'Als de Bondsrepubliek zo'n grote invloed op de operationele activiteiten wil nemen, eist de Oostenrijkse regering dat misschien ook. En dan volgen mogelijk ook Zwitserland, België, Beieren of Hessen', stelde Spohr in de krant Die Zeit. 'Zo kan je een bedrijf moeilijk leiden.'