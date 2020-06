Brussels Airlines stelt langeafstandsvluchten uit tot augustus

De Belgische luchtvaartmaatschappij had plannen om vanaf 22 juni opnieuw langeafstandsvluchten uit te voeren naar Dakar (Senegal), Kinshasa (Congo) en Banjul (Gambia). Vanaf juli zouden daar vluchten naar New York en nog negen Afrikaanse bestemmingen, waaronder Kigali (Rwanda) en Abidjan (Ivoorkust), aan toegevoegd worden.

Die plannen kunnen de vuilnisbak in. ‘Door de aanhoudende reisinstructies kunnen we die vluchten voorlopig niet uitvoeren’, zegt Maaike Andries, de woordvoerster van Brussels Airlines. De heropstart van die vluchten is nu doorgeschoven naar augustus. In principe zullen die maand ook de vluchten naar Bujumbura (Burundi) en Freetown (Sierra Leone) hervat worden. Als de lokale overheden het toestaan.