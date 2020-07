Brussels Airlines stelt uitbreiding aanbod opnieuw uit

Door de verslechterde financiële situatie annuleert Brussels Airlines de extra vluchten die de luchtvaartmaatschappij in de eerste week van augustus had gepland.

'Aangezien onze financiële situatie verslechtert, zijn we helaas verplicht de geplande verhoging van onze capaciteit op korte en lange afstand vanaf augustus uit te stellen'. Die slechte boodschap bracht CEO Dieter Vranckx woensdag in een intern bericht aan het personeel van Brussels Airlines, waarover Belga bericht en dat De Tijd kon inkijken.

Financiële positie

Volgens woordvoerster Maaike Andries geldt het uitstel 'tot er steun van buitenaf komt'. Zo verhoogt Lufthansa de druk op de federale regering. Vorige week had CEO Dieter Vranckx in de Kamer duidelijk gemaakt dat Brussels Airlines dringend nood had aan extra geld. 'Onze cash is niet oneindig.’ Het is ‘geen kwestie van maanden maar van weken’, benadrukte Vranckx.