Brussels Airlines valt in mei zonder cash

Zonder staatssteun is de kas van Brussels Airlines eind mei leeg. Een kwartetoplossing met Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland moet de Belgische luchtvaartmaatschappij overeind houden.

'Brussels Airlines is niet failliet.' De woordvoerster van de Belgische luchtvaartmaatschappij ontkende donderdag met klem het gerucht dat het bedrijf virtueel bankroet is. Maar rooskleurig is de financiële situatie niet.

Brussels Airlines had in februari ongeveer 200 miljoen euro in kas, vernam De Tijd in overheidskringen. Nu zo goed als alle vluchten vanwege het coronavirus geschrapt zijn, verliest het bedrijf ongeveer 3 miljoen euro per dag. Daardoor valt Brussels Airlines tegen juni zonder cash.

Maar een financiële injectie is al vroeger nodig zodra twee drempels in zicht komen. Brussels Airlines kan niet meteen de cash vrijmaken die gebonden is aan de lease van vliegtuigen en beschikt over werkkapitaal dat vastzit in Afrika, waar het bedrijf sterk staat.

Daarom gaat de politiek ervan uit dat de luchtvaartmaatschappij - die zelf geen commentaar wil geven over de kwestie - zonder injectie eind mei zonder geld valt. De projecties dateren namelijk van 11 maart. Pas nadien bande de Amerikaanse president Donald Trump Europese vliegtuigen en besliste Brussels Airlines om het hele aanbod stil te leggen.

Die maatregel blijft minstens van kracht tot 19 april, al verlengde de moedermaatschappij Lufthansa haar minimumaanbod intussen tot begin mei.

Door zijn precaire financiële situatie vroeg Brussels Airlines enkele weken geleden 200 miljoen euro steun aan de Belgische regering. In de Wetstraat toont niet iedereen zich enthousiast. De strategische vraag is of de overheid geld moet gooien in de putten van Brussels Airlines, dat nooit structureel winst maakte.

'Als een financiële tussenkomst nodig is, moeten we goed weten waarom die nodig is', beklemtoonde federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag op Radio 1.

Tegelijk is de politiek niet vergeten hoe Lufthansa begin 2017 voor amper 2,6 miljoen euro de resterende 55 procent van de Belgische luchtvaartmaatschappij in handen kreeg. 'Lufthansa heeft de regering toen als stront behandeld, en komt nu weer langs', sneert een hoge bron in Zaventem.

Voorts is betwistbaar of de regering een oplossing op maat van Brussels Airlines kan bedenken, zonder ook de rest van de Belgische luchtvaartsector te redden.

Ook de reisgroep TUI Belgium klopt al op de deur van de regering. En behalve de dwergmaatschappij Air Belgium eisen de afhandelaars Swissport en Aviapartner samen tientallen miljoenen euro's overheidssteun om te overleven.

Voorstanders benadrukken de cruciale rol die Brussels Airlines in het Belgische luchtvaartweefsel speelt. De maatschappij, die vorig jaar 10,2 miljoen reizigers transporteerde, is goed voor 40 procent van alle vluchten op Brussels Airport.

Het bedrijf stelt 4.000 mensen tewerk en creëert naar eigen zeggen 10.000 indirecte jobs bij toeleveranciers. Bovendien haalt Brussels Airlines als lid van de Star Alliance rond Lufthansa heel wat andere luchtvaartmaatschappijen naar zijn hub in Zaventem.

Het heikele dossier ligt op de tafel van de Economic Risk Management Group (ERMG). De werkgroep 'Grote Bedrijven' bekijkt op welke manier de overheid Brussels Airlines te hulp kan schieten. Een mogelijke piste is de uitgifte van een converteerbare lening, die de regering na een succesvolle heropstart eventueel in aandelen kan omzetten.

Volgens de Franstalige zender LN24 is ook een nationalisering een optie. Maar verschillende politieke bronnen ontkennen dat al concrete scenario's op tafel liggen.

De regering wacht vooral op een signaal uit Duitsland. Deze week bleek dat de regering-Merkel eindelijk gesprekken begon met Lufthansa over een mogelijke intrede in het kapitaal van de Duitse luchtvaartgroep. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat Lufthansa Duits overheidsgeld kan gebruiken om een Belgisch dochterbedrijf te redden.