Brussels Airlines vliegt naar 'afgeraden' zonbestemmingen

Brussels Airlines gaat de komende maanden weer vliegen naar wat verder afgelegen toeristenbestemmingen. Het voegt Marrakech in Marokko en Hurghada in Egypte toe aan het aanbod. Het zijn bestemmingen die de overheid wegens corona sterk afraadt.

Volgens de luchtvaartmaatschappij neemt de vraag naar de zonnige winterbestemmingen toe, vooral bij de touroperators. Vanaf 30 september vliegt Brussels Airlines voor het eerst naar Marrakesh in Marokko, met vluchten op donderdag en zondag. De maatschappij mikt op een gemengd publiek van toeristen en mensen die op familiebezoek gaan. In juni werden ook al vluchten opgestart naar Tanger en Nador. Een maand later zal de maatschappij voor het eerst sinds maart 2020 - het begin van de coronacrisis - weer naar de badplaats Hurghada in Egypte vliegen, telkens op woensdag, zaterdag en zondag.