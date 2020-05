Brussels Airlines vliegt vanaf 15 juni naar 20 Europese steden

Brussels Airlines hervat op 15 juni geleidelijk aan zijn aanbod. In augustus wil het bedrijf naar 59 bestemmingen in 33 landen vliegen.

Brussels Airlines start zijn activiteiten op 15 juni opnieuw op. De eerste week vliegt de Belgische luchtvaartmaatschappij naar 20 bestemmingen in Europa. Dat meldt het bedrijf maandag.

Brussels Airlines wil zijn aanbod geleidelijk opdrijven tot 240 wekelijkse vluchten tegen augustus. In Europa wil het bedrijf dan naar 45 bestemmingen in 20 landen vliegen. Op haar langeafstandsnetwerk zal de luchtvaartmaatschappij 13 van de 17 Afrikaanse bestemmingen bedienen. In de VS keert Brussels Airlines terug naar New York. Dat komt neer op 30 procent van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod in Europa en 40 procent van het langeafstandsprogramma.

De in maart 2020 geplande opstart van de nieuwe lijn naar Montreal verschuift naar volgend jaar. Tegen eind dit jaar hoopt Brussels Airlines de helft van zijn oorspronkelijke vluchtplan te kunnen uitvoeren, blijkt uit interne communicatie.

Puzzel

De hertekening van het gereduceerde netwerk is voor Brussels Airlines een bijzonder moeilijke taak. Door de ingestorte vraag kunnen luchtvaartmaatschappijen amper inschatten waar mensen de komende weken heen willen. Brussels Airlines bekijkt daarom zoekopdrachten op Google om de voorkeuren te capteren.

Hoewel de vraag voorlopig nog zeer laag blijft, hoopt Brussels Airlines dat klanten de komende dagen en weken opnieuw vluchten naar toeristische bestemmingen zullen boeken, omdat de ze de lockdown beu zijn. Bovendien staan concurrenten als KLM en Air France al verder met de herstart.

Het nieuwe vluchtplan moet bovendien rekening houden met de coronamaatregelen. Zo zullen vliegtuigen langer aan de grond staan omdat het inchecken door de regels rond social distancing langer zal duren.

Redding

Intussen is er in Duitsland uitzicht op een redding voor eigenaar Lufthansa . Volgens het Duitse persagentschap DPA heeft Lufthansa een akkoord bereikt met de regering-Merkel over een steunpakket.

De Duitse overheid houdt volgens eerdere informatie 9 miljard euro steun klaar. In ruil daarvoor zou de Duitse staat 20 procent van de aandelen in handen krijgen. Die participatie kan stijgen tot 25 procent in geval van een vijandig overnamebod.