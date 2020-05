Brussels Airlines voert onvermijdelijke coronakrimp door...

Brussels Airlines schrapt een kwart van zijn activiteiten en 1.000 jobs. 'In de huidige vorm overleven we de coronacrisis niet', waarschuwt CEO Dieter Vranckx.

Brussels Airlines krimpt zijn activiteiten 25 procent in. Die boodschap gaf het Belgische bedrijf dinsdag aan de vakbonden op een bijzondere ondernemingsraad. Wat betekent de herstructurering voor de toekomst van de nationale luchtvaartmaatschappij?

1. Hoeveel jobs zijn bedreigd?

Bij Brussels Airlines werken iets meer dan 4.000 mensen. Een kwart van die jobs staat op de tocht. Volgens de vakbonden gaat het om 1.000 jobs of 800 voltijdse equivalenten. 'Dit is een heel zware slag', reageerde Paul Buekenhoudt van de christelijke vakbond ACV.

Het bedrijf wil het aantal gedwongen ontslagen zo veel mogelijk beperken. Zo overweegt Brussels Airlines mensen vervroegd met pensioen te sturen, tijdelijke contracten niet te verlengen, meer met seizoenscontracten te werken of systemen zoals deeltijds werk, onbetaald verlof of vrijwillig vertrek aan te moedigen.

CEO Dieter Vranckx beklemtoonde dat de krimp bij Brussels Airlines in vergelijking met die bij andere luchtvaartmaatschappijen meevalt. 'Wij creëren een structuur om 75 procent van de jobs te behouden.'

2. Welke bestemmingen verdwijnen?

Brussels Airlines wil zijn vloot van 48 tot 38 vliegtuigen reduceren. In Europa verdwijnen 8 vliegtuigen, op de lange afstand doet de maatschappij het voortaan met 2 toestellen minder.

Door die krimp sneuvelen 24 weinig of niet-rendabele lijnen. Het grootste slachtoffer zijn de vakantiebestemmingen van het onlangs gekapseisde Thomas Cook, zoals Lanzarote. De vluchten naar 8 bestemmingen die Brussels Airlines vorige maand stopzette (Sevilla, Valencia, Bristol, Hannover, Moskou, Billund, Marrakesh en Santorini), verdwijnen definitief. Daarnaast wil Brussels Airlines de frequenties op enkele lijnen verlagen.

Vranckx benadrukte dat Zaventem een belangrijke hub blijft voor Brussels Airlines. Zo mikt het bedrijf nog altijd zowel op het business- als het toerismesegment. Brussels Airlines rekent ook op voldoende Europese vluchten om zijn lucratieve verbindingen naar Afrika en Noord-Amerika te vullen. Al erkende Vranckx dat mogelijk ook Afrikaanse bestemmingen zullen sneuvelen.

3. Waarom is dit plan nodig?

Door de crisis staan de vliegtuigen van Brussels Airlines sinds 21 maart aan de grond. Terwijl de vaste kosten (leasing en onderhoud van vliegtuigen) voortlopen, komen zo goed als geen nieuwe boekingen binnen. Daardoor verliest het bedrijf 1 miljoen euro per dag.

Toch is de coronacrisis niet de enige reden voor de herstructurering. 'Brussels Airlines is de voorbije 5 à 6 jaar fors gegroeid, maar dat leidde tot een lagere winstgevendheid of zelfs verlies', legde Vranckx uit. 'Al voor corona bestond een grote nood aan een herstructurering.'

De combinatie van onze zwakke structuur voor de crisis, het faillissement van Thomas COok en het coronavirus zetten ons met de rug tegen de muur. Dieter Vranckx CEO Brussels Airlines

Brussels Airlines zette daarom vorig jaar het herstructureringsplan Reboot op poten. Via een fikse kostenbesparing van 160 miljoen euro per jaar moest het amper rendabele bedrijf tegen 2022 een winstmarge van 8 procent bereiken.

De coronacrisis duwt dat plan in een hogere versnelling. 'De combinatie van onze zwakke structuur voor de crisis, het faillissement van Thomas Cook en het coronavirus zetten ons met de rug tegen de muur', stelde Vranckx. 'In onze huidige vorm zullen we de crisis niet overleven. Daarom is een herstructurering nodig. Dat doet pijn, maar de beloning nadien zal navenant zijn.'

4. Volstaat deze herstructurering?

Vranckx wil het transformatieplan eind 2020 volledig uitvoeren. 'Dan moeten we zeker zijn dat we 2021 kunnen beginnen met een geherstructureerd bedrijf.'

De CEO benadrukte dat de redding van Brussels Airlines afhangt van drie elementen: de herstructurering, maar ook de toekomstige steun van de Duitse moedergroep Lufthansa en financiële hulp van de Belgische staat. De nationale luchtvaartmaatschappij vraagt 290 miljoen euro staatssteun aan de federale regering. 'Als die drie elementen samenkomen, hebben we een heel sterke toekomst voor ons', maakte Vranckx zich sterk.

Hij wilde zich niet vastpinnen op een deadline voor de moeizame onderhandelingen met de regering. 'Maar er is een enorme druk, want we raken maar een beperkte tijd verder met de cash die ons in leven houdt.' Volgens de huidige berekeningen valt Brussels Airlines eind mei zonder cash, bevestigde de CEO.

5. Hoe ziet de toekomst van Brussels Airlines eruit?

Brussels Airlines wil zijn activiteiten vanaf 1 juni 'gefaseerd' heropstarten. Maar door de ingestorte vraag zal het bedrijf nog jaren in lastig vaarwater verkeren. '2020 wordt een ramp', waarschuwde Vranckx.

'Als wij in de zomer 30 procent van onze capaciteit gebruiken, zitten we nog altijd in een crisis omdat 70 procent van de vloot dan niet productief is.'

Brussels Airlines verwacht pas in 2023 structureel winst te maken, wat noodzakelijk is om investeringen bij Lufthansa los te peuteren. 'Eind dit jaar zullen we nog niet aan de helft van onze capaciteit zitten', zei Vranckx.