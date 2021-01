Brussels Airlines wacht met bang hart cruciale zomer af

Het FPIM verwacht dat Brussels Airlines extra staatssteun nodig zal hebben om de coronacrisis te doorstaan. De zomer wordt doorslaggevend.

'De zomermaanden worden cruciaal voor het businessplan van Brussels Airlines. Als de luchtvaartmaatschappij dan niet op een redelijk niveau kan draaien, zal ze extra steun nodig hebben.' Dat heeft Koen Van Loo, afgevaardigd bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), woensdag gezegd in de Kamercommissie voor Financiën en Begroting.

'Het is te vroeg om te zeggen of Brussels Airlines het vooropgestelde businessplan kan halen. Een redelijke capaciteit in de zomermaanden juli en augustus is essentieel. Als de boekingen tegenvallen, zal het steunpakket van 290 miljoen euro (staatssteun, via de FPIM) plus 170 miljoen euro (van moedermaatschappij Lufthansa) niet volstaan. Dan zullen we snel weer rond de tafel zitten.'

Dieptepunt

Bij Brussels Airlines wordt beklemtoond dat nog geen bijkomende staatssteun is aangevraagd. 'Het herstructureringsplan dat deze zomer werd aangekondigd, is voor 90 procent doorgevoerd', zegt woordvoerster Kim Daenen. 'We doen er alles aan om de kosten te drukken. Voor elke vlucht is de voorwaarde dat de operationele kosten gedekt worden, anders wordt ze geschrapt. Zo vliegen we consequent cashpositief.'

Toch ziet de situatie er niet goed uit voor het bedrijf. Al maanden worden reizen en toerisme fors ingeperkt, sinds kort zijn niet-essentiële reizen voor Belgen verboden. Dat dwong Brussels Airlines ertoe zijn aanbod terug te schroeven met 900 vluchten. 'In Europa, waar we vooral toeristische bestemmingen aandoen, vliegen we op 8 procent van onze capaciteit. Een dieptepunt', zegt Daenen. De trafiek tussen Afrika en Europa is met 38 procent een stuk beter, omdat dat vooral zakelijke trips betreft.

Eerste schijf

De federale regering en het Duitse moederbedrijf Lufthansa bereikten in juli een akkoord over een steunpakket van 460 miljoen euro voor Brussels Airlines om het door de coronacrisis te loodsen. In de eerste drie kwartalen van 2020 vervoerde de luchtvaartmaatschappij 2,1 miljoen passagiers, 73 procent minder dan in dezelfde periode van 2019. In dezelfde periode boekte het bedrijf een recordverlies van 233 miljoen euro.

In december moest ze een eerste deel van de Belgische staatslening aanboren. Met een schijf van 130 miljoen euro hoopt het bedrijf de wintermaanden te trotseren. Hoever het daarmee springt, kan Daenen niet specifiëren. 'We hebben nog een deel van de lening om op terug te vallen, dus extra steun is nog niet ter zake.'

Zomer

Of er snel beterschap op komst is, is maar de vraag. 'De zomer is heel belangrijk, en we hopen dan weer op een hoger niveau te draaien', zegt Daenen. Over de boekingen kan ze nog niets prijsgeven. 'Dat zou niet relevant zijn omdat ons aanbod nog niet helemaal vastligt.' Ze wijst erop dat het boekingsgedrag van de consument sterk veranderd is tijdens de crisis. 'Terwijl Belgen vroeger hun zomervakantie al in december of januari vastlegden, gebeurt dat sinds corona slechts weken of zelfs dagen vooraf.'