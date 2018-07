Brussels Airlines weegt op resultaten Lufthansa

Onderbrekingen door extreem weer en stakingen zoals bij Brussels Airlines hebben in het tweede kwartaal gewogen op de resultaten van Lufthansa. Dat zegt de moedermaatschappij van Brussels Airlines bij de publicatie van haar halfjaarresultaten. Eurowings, de divisie waarin Brussels Airlines zit, moet volgend jaar winstgevend zijn .'Het was een heel druk en stresserend half jaar bij Eurowings', klinkt het bij Lufthansa.

De winst voor intresten en belastingen daalde met 3,4 procent naar 982 miljoen euro en netto bleef 734 miljoen euro over (-0,8 procent). Dat is ook een gevolg van de hogere brandstofrekening en hogere kosten die Lufthansa moest maken om de vliegtuigen van zijn voormalige rivaal Air Berlin te integreren in lagekostenfiliaal Eurowings. Dat verliep 'trager en niet zo vlekkeloos als verwacht'.