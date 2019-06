Brussels Airlines weg uit lagekostenketen Eurowings

Eurowings moet voortaan focussen op korteafstandsvluchten. De verantwoordelijkheid voor de langeafstandsbusiness van Eurowings wordt overgeheveld naar Network Airlines. Aangezien Brussels Airlines vooral sterk staat in Afrika, leidt dat tot een heroriëntatie van de Belgische dochter. 'De integratie in Eurowings wordt niet voortgezet', klinkt het.

Turnaround

Bij Brussels Airlines staat maandagochtend een bijzondere ondernemingsraad op het programma. Voorlopig lijkt nog geen herstructurering te worden aangekondigd. Volgens het persbericht komt het management in het derde kwartaal met een turnaroundplan voor Brussels Airlines, maar ook met een plan voor de inbedding in de Lufthansa-groep.

Het nieuws komt als een verrassing. De integratie van Brussels Airlines in Eurowings is al twee jaar bezig en de teams in Zaventem en Keulen werken almaar nauwer samen.

'Samen met Lufthansa herbekijkt Brussels Airlines zijn positionering en organisatie om een winstgevende luchtvaartmaatschappij in het hart van Europa te creëren', klinkt het in een bericht aan de werknemers.

Verrassing

De veranderde strategie van Lufthansa komt als een verrassing. De integratie van Brussels Airlines in Eurowings is al twee jaar bezig en de teams in Zaventem en Keulen werken almaar nauwer samen. Vorige maand landde nog het eerste vliegtuig in de Eurowings-kleuren bij Brussels Airlines. Maar de enorme verliezen van de lagekostentak (250 miljoen euro in het tweede kwartaal) noopten het Duitse moederbedrijf tot zware ingrepen.