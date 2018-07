Brussels Airlines wordt langeafstandsexpert Eurowings Group

'De succesvolle lancering van de langeafstandsvluchten van Eurowings door Brussels Airlines van Düsseldorf naar New York, Fort Meyers en Miami in april, bevestigt de langeafstandsexpertise van Brussels Airlines', aldus Thorsten Dirks, de CEO van de Eurowings Group, in een persbericht. 'In slechts vijf maanden tijd zijn Eurowings en Brussels Airlines erin geslaagd om een langeafstandsbasis op te zetten in Düsseldorf, waardoor de groep werd versterkt op een van haar belangrijkste Duitse luchthavens', voegde hij eraan toe.