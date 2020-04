'Brussels Airlines zal met derde moeten inkrimpen'

Omdat de luchtvaartsector als strategisch wordt gezien voor de Belgische economie is staatssteun voor Brussels Airlines gerechtvaardigd, zegt Davignon vrijdag in een gesprek met La Libre Belgique. Brussels Airlines en zijn zijn moedermaathschappij Lufthansa worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Alle operaties liggen zeker tot begin mei stil, maar de vaste kosten lopen door.

De Belgische luchtvaartmaatschappij verliest elke dag 3 miljoen euro en dreigt daardoor in mei zonder cash te vallen. Daarom had Brussels Airlines eerder al minstens 200 miljoen euro steun gevraagd aan de federale regering. Intussen wordt zelfs al een bedrag van 300 miljoen euro genoemd.

De gesprekken over de federale noodlijn naar Brussels Airlines verlopen alvast vlot, geeft Davignon mee. Volgens de 87-jarige voorzitter is er zelf al een principeakkoord. Maar er moet nog volop gepraat worden over de exacte cijfers en de precieze modaliteiten van de steunmaatregelen. Verschillende scenario's zijn mogelijk: het kan bijvoorbeeld zijn dat de Belgische staat opnieuw een belang neemt in Brussels Airlines, of in Lufthansa.