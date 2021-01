Brussels Airport beperkt coronaschade lichtjes

De nationale luchthaven maakte vorig jaar 50 miljoen euro minder verlies dan gevreesd, maar schrapt dit jaar toch zijn dividend. Pas in 2025 verwacht Brussels Airport de coronacrisis verteerd te hebben.

De financiële impact van de coronacrisis op Brussels Airport draait iets minder erg uit dan verwacht. De nationale luchthaven ging vorig jaar 150 miljoen euro in het rood, vernam De Tijd. Dat is een kwart minder dan het nettoverlies van 200 miljoen euro waarop luchthavenbaas Arnaud Feist eerder rekende.

De beter dan verwachte resultaten zijn mogelijk te danken aan de groeiende trafiek op Brucargo. De vrachtafdeling van Brussels Airport groeide vorig jaar 2 procent. Als farmahub staat Zaventem sterk bij de verdeling van coronavaccins. De luchthaven profiteert ook van het uitgebreide netwerk van Brussels Airlines in Afrika.

Ondanks de betere verliescijfers beleeft de nationale luchthaven barre tijden. Door het gekelderde vliegverkeer en de wereldwijde lockdownmaatregelen passeerden vorig jaar 6,7 miljoen reizigers op de luchthaven, driekwart minder dan in het recordjaar 2019. Daardoor greep Brussels Airport naast heel wat inkomsten uit luchtvaartactiviteiten en winkelverhuur.

Om de forse daling van die inkomsten te compenseren haalt het luchthavenbestuur fors de broekriem aan. Zo snoeide het bedrijf vorig jaar in zijn kosten voor marketing, consultancy en onderhoud. Luchthavenbaas Feist schroefde de investeringen met een derde terug en zette een groot deel van het personeel op tijdelijke werkloosheid. In december kondigde Brussels Airport een eerste ontslagronde aan. Een tweede herstructurering hangt in de lucht.

Het luchthavenbestuur verwacht niet snel beterschap. Brussels Airport hoopt dit jaar 15 miljoen reizigers te vervoeren, dubbel zoveel als in 2020. Maar de verwerking van de coronacrisis dreigt langer aan te slepen dan verwacht. Terwijl Arnaud Feist vorige zomer verwachtte dat de nationale luchthaven tegen 2023 of 2024 opnieuw het aantal passagiers van voor de crisis zou verwelkomen, is die doelstelling volgens recente prognoses verschoven naar 2025. In dat jaar wil Brussels Airport 26,9 miljoen reizigers vervoeren, iets meer dan in 2019.

Ook dit jaar zal Brussels Airport - dat niet reageerde op vragen - verlies maken. CEO Feist rekent voor 2021 op een nettoverlies van 20 miljoen euro. Pas volgend jaar verwacht Brussels Airport opnieuw met winst aan te knopen. De nationale luchthaven rekent dan op een nettowinst van 41 miljoen euro. Dat is een pak minder dan de riante winsten waaraan het luchthavenbestuur gewend is. Zelfs 2016, het jaar van de terreuraanslag in Zaventem, rondde de luchthaven af met een nettowinst van 65 miljoen euro.