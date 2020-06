Brussels Airport blokkeert evenwichtige verdeling nachtvluchten

Vliegtuigen kunnen in Zaventem normaal op drie pistes opstijgen of landen. Sinds de uitbraak van de coronacrisis volstond één piste voor de luttele tientallen vluchten per dag. Daarom sloot de luchtverkeersleider Skeyes de dwarspiste 19, terwijl Brussels Airport de zuidelijke piste 25L lamlegde.

Vrachtvliegtuigen

Aangezien de voorbije weken vooral vrachtvliegtuigen, die vaak zwaarder en luider zijn, actief waren in Zaventem, leidde dat tot veel klachten over geluidshinder in de Noordrand. Bovendien versoepelde federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) na de corona-uitbraak de regels over nachtvluchten om noodzakelijke transporten via overbevraagde vrachtvliegtuigen te vergemakkelijken.