Brussels Airport eindigt recordjaar op bijna 25,7 miljoen passagiers

De luchthaven Brussels Airport heeft vorig jaar uiteindelijk 25.675.939 miljoen passagiers ontvangen, een absoluut record. Het vrachtvervoer steeg tot 732.000 ton, het hoogste niveau in tien jaar. De groeicijfers zijn vooral te danken aan extra langeafstandsvluchten.

Het was al langer bekend dat het een recordjaar zou worden inzake passagiers. Bij de start van de kerstvakantie was de 25 miljoenste reizigers van het jaar in de bloemetjes gezet op de luchthaven.

Het is de eerste keer dat Brussels Airport de kaap van 25 miljoen reizigers op een jaar rondt. In 2017 was de telling geëindigd op bijna 24,8 miljoen. Dat betekent dat er in 2018 een groei was van 3,6 procent, of bijna 900.000 reizigers.

Lange afstand

De groei is vooral te danken aan de lange afstand. 'Bijna twee op de drie nieuwe passagiers in 2018 vlogen met een langeafstandsvlucht', zo luidt het in een persbericht. Zo kwamen er in de loop van het jaar verbindingen bij met Hongkong en Shenzhen, terwijl eind 2017 al onder meer Shanghai en Kigali aan het intercontinentale netwerk waren toegevoegd. Op de korte afstand waren er meer chartervluchten naar Turkije, Tunesië en Egypte.

Dankzij de nieuwe bestemmingen werd er ook meer vracht meegenomen aan boord van passagiersvliegtuigen ('belly cargo'). Samen met een forse stijging van de 'getruckte luchtvracht' (per vrachtwagen vervoerde vracht, red.) steeg het totale vrachtvolume van Brussels Airport daardoor met 5,8 procent tot 731.613 ton. Dalingen waren er bij de volvracht en de expressdiensten.