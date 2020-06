Brussels Airport haalt broeksriem aan

Brussels Airport zal dit jaar een financiële kater overhouden aan de coronacrisis. De uitbater van de luchthaven hoopt volgend jaar een nulresultaat te kunnen neerzetten. Voor winst is het wachten op 2022. Intussen worden alle niet-essentiële kosten geschrapt of uitgesteld.

Brussels Airport is voor iedere Belg bekend terrein. Iedereen nam er wel eens het vliegtuig of landde er na een deugddoende vakantie of zakenreis. Vorig jaar verwelkomde Zaventem een record van 26,4 miljoen passagiers. En toen sloeg de coronacrisis toe en viel het luchttransport stil. Pas 15 dagen geleden kwam de activiteit weer traagjes op gang. Maar de parkings zijn nog leeg en veel vliegtuigen staan nog steeds op de tarmac geparkeerd.

De coronacrisis sloeg in bij Arnaud Feist, de CEO van de luchthaven. Maar hij liet er zijn slaap niet voor. 'Ik lijd niet aan slapeloosheid’, verzekert hij in een gesprek met De Tijd. Elk positief nieuwsbericht pept de manager en zijn teams evenwel op. Vorige week was dat de goedkeuring van de redding van Lufthansa door de aandeelhouders van de Duitse luchtvaartmaatschappij. 'We hebben de champagne laten knallen', zegt Feist. Letterlijk dan, zo groot was de opluchting.

Kerncijfers (2019) Omzet: 660 miljoen euro Nettoresultaat: 76 miljoen euro Aantal medewerkers: 1.200 (Sheraton-hotel incluis) Aandeelhouders: federale overheid (25% + 1 aandeel), consortium rond het pensioenfonds APG inclusief PMV (36%), pensioenfonds OTPP (34%), fondsbeheerder TCorp en pensioenfonds GPIF (samen 5%). Verwachtingen 2020 Omzet: 260 miljoen euro Nettoresultaat: -200 miljoen euro

Ook voor het faillissement van Swissport Belgium, een van de twee afhandelaars op Brussels Airport, is een tijdelijke oplossing gevonden. Het Franse Alyzia kreeg een licentie van zes maanden om passagiersvliegtuigen af te handelen. Binnenkort schrijft Brussels Airport een aanbesteding uit voor een licentie voor de periode 2021-2025. 'Een vijftal partijen toonde al interesse', stelft Feist. Een van die kandidaten is Alyzia.

De luchthaven-CEO is optimistisch dat er ook voor de Belgische Lufthansa-dochter Brussels Airlines - voor de coronacrisis goed voor 40 procent van de trafiek op de luchthaven - straks een oplossing komt. De onderhandelingen over een redding slepen evenwel al weken aan. Sommigen ergerden zich aan het feit dat Brussels Airport in het dossier een afwachtende houding aannam. Maar Feist wuift die kritiek weg. 'We kunnen niet zomaar onze tarieven aanpassen voor één luchtvaartmaatschappij, hoe belangrijk die ook is. Dat zou concurrentievervalsing zijn. Bovendien is Brussels Airlines een van de maatschappijen aan wie we een spreiding van betalingen hebben verleend. Ook Swissport Belgium kreeg dat trouwens.'

Financiële kater

Intussen zijn de activiteiten op de luchthaven opnieuw gestart en komen ze heel geleidelijk weer op gang. 'Bij de herstart zaten we qua aantal passagiers aan 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nu is dat al 10 procent en eind juli rekenen we op zo'n 20 procent. Tegen het einde van het jaar hopen we aan 50 procent te zitten.' De bezettingsgraad van de vliegtuigen ligt boven 50 procent, sommige vluchten zitten zelfs voor driekwart vol.

De groei van het goederenvervoer compenseerde maar deels het wegvallen van de passagiersvluchten. Dat zal verre van genoeg zijn om de situatie financieel recht te trekken. Feist schat dat de luchthaven dit jaar een nettoverlies van 200 miljoen slikt, haar grootste verlies ooit. Ter vergelijking: vorig jaar boekte de luchthaven 76 miljoen euro winst. Hij voorziet een omzetdaling van 400 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, toen Brussels Airport een omzet van 660 miljoen euro (+10%) neerzette. 'Parallel aan het omzetverlies zitten we met veel vaste kosten voor de veiligheid, het onderhoud en het reinigen van de pistes. Of er nu één vlucht is of 700, aan die kosten kan je niet onderuit.'

Van een herstructurering bij het luchthavenbedrijf is er voorlopig geen sprake, zegt hij. Maar Brussels Airport heeft wel al een honderdtal contractuelen die voor de luchthaven werkten laten vertrekken. En 60 procent van het personeel is nog tijdelijk werkloos. 'Tegen september hopen we de meesten weer aan boord te hijsen, al dan niet voltijds.'

Niet-essentiële kosten worden intussen gereduceerd. De marketinguitgaven zijn geschrapt, de uitbouw van een nieuwe businesslounge is uitgesteld, net als het ontwikkelen van nieuwe kantoorruimtes en nieuwe winkels. Al kan 'op de knop worden gedrukt' als de trafiek opnieuw stevig herneemt.

Aandeelhouders

De CEO hoopt volgend jaar (bijna) een financieel evenwicht te bereiken en de jaren nadien de luchthaven opnieuw winstgevend te maken. Houdt de huidige situatie nog aan, dan kan Brussels Airport 12 à 18 maanden 'overwinteren' zonder bij zijn aandeelhouders te moeten aankloppen.