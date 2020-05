Brussels Airport houdt rekening met half jaar sluiting

De luchthaven van Zaventem is sinds maart zo goed als dicht. CEO Arnaud Feist werkt aan een 'realistisch' scenario waarbij de luchthaven drie maanden na de start van de lockdown, rond 15 juni, kan openen. In juli zou de luchthaven zich dan duidelijk herpakken.

Vandaag valt amper te voorspellen wanneer mensen opnieuw een vliegtuig durven in te stappen. Brussels Airlines stelde zijn herstart bij gebrek aan vraag uit tot 1 juni. De dochter van Lufthansa, die goed is voor 40 procent van de trafiek in Zaventem, hoopt dat de helft van haar vliegverkeer eind dit jaar hersteld is. De vliegtuigen van Ryanair blijven zeker tot juli aan de grond. De Nederlandse concurrent KLM vliegt sinds maandag naar acht Europese bestemmingen.

Social distancing

Brussels Airport is voorzichtig over een herstart. 'Het is onmogelijk al prognoses of een startdatum te geven', zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. 'Als de situatie op het vlak van de volksgezondheid het toelaat, hopen we dat vanaf juni een trage en gedeeltelijke heropstart mogelijk is.'