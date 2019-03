Brussels Airport is 7 miljard waard

Het Nederlandse pensioenfonds APG, de Australische investeerder QIC en verzekeraar Swiss Life kopen het belang (36%) van Macquarie in het kapitaal van Brussel Airport. Het trio haalde het van het Canadese pensioenfonds Omers en van een consortium van het Nederlandse pensioenfonds PGGM, zijn Canadese sectorgenoot Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en de Belgische verzekeraar AG, een onderdeel van het beursgenoteerde Ageas.

Dat komt overeen met zo'n 21 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Brussels Airport over het boekjaar 2018. Dat is in lijn met recente vergelijkbare deals, waarbij luchthavens gewaardeerd werden aan 20 keer hun brutobedrijfswinst en soms zelfs meer.