Brussels Airport krijgt klappen in vracht

Het aantal passagiers op Brussels Airport blijf na het recordjaar 2018 stijgen. Maar het vrachtvervoer staat onder druk. De boosdoeners zijn de algemene groeivertraging in de sector en de sociale problemen bij de luchtverkeersleider Skeyes.

Brussels Airport sloot het boekjaar 2018 met sterke cijfers. Het aantal passagiers klom tot een record van 25,7 miljoen (+3,7%) en er werd via de luchthaven 732.000 ton cargo (+5,9%) vervoerd. Dat is het hoogste niveau in tien jaar.

Het aantal passagiers blijft over de vier eerste maanden van het jaar klimmen (+1,4%), maar vracht zit in de hoek waar de klappen vallen. De verwerkte tonnage ging over die periode achteruit naar 226.000 ton, een goede 5 procent minder dan vorig jaar.

Vooral het volvrachtverkeer (vluchten met enkel vracht aan boord) kende een grote terugval. De tonnage slonk er met bijna een vijfde (-17,2%). Ook pakjesbedrijven als DHL vervoerden fors minder cargo (-10,3%). Enkel de 'getruckte vracht' (goederen die van Brussels Airport met vrachtwagens naar ander luchthavens worden getransporteerd) groeit nog (+6,5%).

Europees fenomeen

'Sinds het derde kwartaal van 2018 is er een algemene groeivertraging in het vrachtvervoer in veel Europese luchthavens. De vertraging is de jongste maanden ook bij ons voelbaar’, zegt Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport. De Brussels luchthaven is ook geraakt door de stopzetting van de activiteiten van Saudia Cargo. En het sociaal conflict en de werkonderbrekingen bij luchtverkeersleider Skeyes – die vooral de nachtelijke vrachtvluchten treffen – versterken het fenomeen.

Het is moeilijk te begrijpen dat de hoofdstad van Europa geen vluchten kan uitvoeren als enkele mensen ziek zijn bij de luchtverkeersleider Skeyes. Arnaud Feist CEO Brussels Airport

Bepaalde cargomaatschappijen hebben al beslist een deel van hun operaties te verplaatsen, voornamelijk naar Duitsland. 'We weten niet of dat tijdelijk is of niet. Het is niet eenvoudig het vertrouwen te herstellen.' Bij de luchtverkeersleider is vrijdag een paritair comité gepland, waar directie en vakbonden opnieuw een uitweg uit de impasse zullen zoeken. 'We wachten met spanning het resultaat van het paritair comité af', zegt Feist. 'Maar het is moeilijk te begrijpen dat de hoofdstad van Europa geen vluchten kan uitvoeren als enkele mensen ziek zijn. Er moet iets structureels gebeuren om dat op te lossen.'

Vluchten geschrapt

De topman van de luchthaven becijferde ook het impact van de acties bij Skeyes. Tussen midden februari en eind april moesten op Brussels Airport 403 vluchten geannuleerd worden. Die annuleringen troffen 49.000 passagiers en 10.000 ton vracht. Daarnaast liepen de vluchten van nog eens 136.000 passagiers vertraging op en misten 3.500 reizigers hun aansluiting.

'Het grootste probleem is de onvoorspelbaarheid van de acties. Dat is vooral voor de luchtvaartmaatschappijen moeilijk plannen', zegt Feist. Dat 2019 een moeilijk jaar voor Brussels Airport wordt, neemt hij filosofisch op. 'Ik werk hier tien jaar en heb nooit een eenvoudig jaar gekend.'

Kwart meer dividend

Feist en Brussels Airport kunnen desalniettemin terugblikken op een succesvol jaar. De omzet nam met 7,9 procent toe tot 595 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) bereikte ongeveer 330 miljoen euro en de bedrijfswinst verstevigde met 5,4 procent tot 220 miljoen. Onderaan de resultatenrekening mag Brussels Airport een nettowinst van 111 miljoen euro bijschrijven (+25%), een groei die te danken is aan de betere operationele resultaten en - door een herfinanciering van de schulden - lagere financiële lasten over 2018.

Kerncijfers Omzet (2018): 595 miljoen euro Brutobedrijfswinst (ebitda): 330 miljoen euro Nettowinst: 111 miljoen euro Aantal passagiers: 25,7 miljoen Vrachtverkeer: 732.000 ton Aandeelhouders: Belgische staat (25%), privé-aandeelhouders (75%)* *Pensoenfonds OTPP (39%) en Macquarie (36%)

De luchthavenuitbater kondigde een verhoging aan van het dividend van 74 naar 93 miljoen euro. Dat betekent dat de Belgische staat, die een kwart van de aandelen bezit, iets meer dan 23 miljoen binnenkrijgt. Ook Macquarie, dat bezig is met de verkoop van zijn aandelen in Brussels Airport (36%), ontvangt nog 33,5 miljoen euro aan dividenden. De verhoging van het dividend ligt volgens Feist 'in lijn met het gemiddelde niveau van de voorgaande jaren'. In 2016 werd nog een dividend van 109 miljoen euro uitbetaald, het jaar erop een van 74 miljoen.