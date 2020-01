Brussels Airport nu ook een stukje Japans

Het Japanse pensioenfonds GPIF en de Australische fondsenbeheerder TCorp kopen een klein belang in Brussels Airport van de grootste aandeelhouder, het Canadese OTPP.

Het aandeelhouderschap van Brussels Airport wordt opnieuw wat meer versnipperd en internationaler. Het Canadese pensioenfonds Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP), met 39 procent de grootste aandeelhouder van 'Zaventem', heeft een minderheidsbelang van de hand gedaan. Dat maakt OTPP woensdag bekend, zonder details te geven over de omvang van de participatie of het bedrag van de deal.

De kopers zijn de Australische fondsenbeheerder TCorp, die in handen is van de overheid van de Australische deelstaat New South Wales, en het Japanse GPIF, het grootste pensioenfonds ter wereld. De intrede van GPIF verloopt via de investeringsmaatschappij StepStone Infrastructure & Real Assets (SIRA).

Grootste partij

OTPP zegt wel in het persbericht dat het na de deal de grootste individuele aandeelhouder blijft van Brussels Airport. Daaruit kan echter niet meteen worden afgeleid hoe groot de verkochte participatie is. Het nummer twee in het kapitaal, met 36 procent, was tot voor kort een consortium van het Nederlandse pensioenfonds APG, verzekeraar Swiss Life en de Australische investeerder QIC. APG en QIC waarin daarin de zwaargewichten met elk 16,8 procent.

Vorige maand raakte bekend dat vijf Belgische investeerders onder leiding van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een belang van 5 procent van het stuk van APG, Swiss Life en QIC verwierven voor iets meer dan 100 miljoen euro. Dat is goed voor indirect belang in Brussels Airport van ongeveer 1,8 procent.

Toen raakte al bekend dat OTPP zich opmaakte om een stukje van zijn aandelen te gelde te maken. Er was daarbij sprake van zo'n 5 van de 39 procent en een mogelijke Canadese koper.

Met twaalf

Het blijken nu dus Australische en Japanse gegadigden te zijn. Daarmee treedt voor het eerst een Japanse partij toe tot het kapitaal dat nu al bestaat uit twaalf - directe en indirecte - aandeelhouders van zes nationaliteiten. Buiten OTPP en het consortium rond APG is de derde grote partij de federale staatsinvesteringsmaatschappij FPIM, goed voor een belang van 25 procent plus één aandeel.