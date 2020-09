Brussels Airport ontving 80 procent minder passagiers in zomermaanden

In juli en augustus heeft Brussels Airport bijna 1,1 miljoen passagiers ontvangen. Dat is 80 procent minder dan in dezelfde periode van 2019, toen er 5,4 miljoen passagiers waren.

Harmonisering

Dat alles heeft volgens Feist een enorme impact op de passagiersaantallen. 'Er is dringend een harmonisering van de reisbeperkingen op Europees niveau nodig, want de situatie is onhoudbaar voor alle spelers in de luchtvaartsector', benadrukt de CEO van Brussels Airport.