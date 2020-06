Brussels Airport praat met tien kandidaten om Swissport op te volgen

Aangezien Swissport Belgium maandag het faillissement aankondigde, is de Belgische concurrent Aviapartner momenteel het enige bedrijf dat een licentie bezit om passagiersvliegtuigen in Zaventem af te handelen.

Swissport Cargo

Enkele uren later ontkende Brussels Airport dat daarover al een beslissing was genomen. Donderdagochtend stelde Swissport Cargo in een persbericht dat het bedrijf geen enkele interesse had om de afhandelingsactiviteiten van zijn failliete zusterbedrijf Swissport Belgium over te nemen.