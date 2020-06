Brussels Airport rekent op nettoverlies van 200 miljoen euro

Brussels Airlines en TUI fly starten midden juni hun aanbod op Brussels Airport op. Het herstel kan volgens het luchthavenbestuur drie à vier jaar duren.

Arnaud Feist had vrijdagochtend eindelijk 'goed nieuws' te melden. De CEO van Brussels Airport kondigde aan dat de nationale luchthaven eindelijk uit haar coronaslaap ontwaakt. Tegen eind juni vliegen 20 luchtvaartmaatschappijen vanuit Zaventem naar 60 bestemmingen. In juli moet dat aanbod verdubbelen.

Op een gezamenlijke persconferentie toonden de toplui van Brussels Airport en zijn twee 'home carriers' (Brussels Airlines en TUI fly) zich verheugd over de heropening van de Belgische grenzen op 15 juni. 'Dat reizen weer mogelijk wordt, is goed nieuws voor onze sector, die als eerste geraakt werd door deze onuitgegeven crisis en als een van laatste kan herstarten', stelde Feist.

200 miljoen Brussels Airport Brussels Airport rekent dit jaar op een nettoverlies van 200 miljoen euro.

Brussels Airlines vliegt vanaf 15 juni naar 20 Europese bestemmingen. Nadien krikt de noodlijdende luchtvaartmaatschappij haar aanbod stelselmatig op, om tegen eind dit jaar de helft van de voorziene vluchten aan te bieden.

De vakantiespeler TUI fly schiet later uit de startblokken. Op 20 juni vertrekt de eerste vlucht naar Kroatië. Pas begin juli, bij het begin van de zomervakantie, komt het aanbod met 55 aangevlogen bestemmingen echt op gang. De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair kondigde vrijdag aan vanaf 1 juli vluchten vanuit België aan te bieden.

Veilig

Volgens Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, komen de stilgevallen boekingen 'met grote snelheid' terug sinds de versoepeling van de reisbeperkingen. 'We krijgen aanmoedigende signalen, van zowel het vrijetijdstoerisme als het zakenverkeer.' De boekingen liggen volgens Vranckx vijf keer hoger dan vier weken geleden en zijn verdubbeld tegenover twee weken geleden. Concrete aantallen noemde de CEO niet.

De vraag blijft in hoeverre mensen opnieuw in een vliegtuig durven te stappen. Volgens Brussels Airport zal reizen 'in de meest veilige omstandigheden' gebeuren. Het luchthavenbestuur controleert systematisch de lichaamstemperatuur van passagiers aan de ingang van de vertrekhal.

Wie ouder is dan zes jaar moet in de terminal en tijdens de hele vlucht een mondmasker dragen. Brussels Airlines en TUI fly laten passagiers per rij aan boord gaan om wachtrijen te voorkomen. Brussels Airlines biedt aan boord geen dranken en maaltijden aan om contact tussen passagiers en bemanning te vermijden.

Volgens Brussels Airlines, dat nog altijd rekent op minstens 290 miljoen euro Belgische staatssteun, komt de gezondheid van de reizigers in een vliegtuig niet in gevaar. 'De filters aan boord creëren een neerwaartse stroom van continu gereinigde lucht, die 99,9 procent van de deeltjes in de lucht wegneemt. Daardoor ontstaat in de cabine een atmosfeer die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit in operatiekamers van ziekenhuizen.'

Brussels Airlines zegt sorry Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, excuseerde zich vrijdag tijdens een persconferentie uitgebreid voor de problemen die klanten ondervonden bij het aanpassen of annuleren van hun vlucht. 'Ons callcenter en onze naverkoop hebben de voorbije weken en maanden niet altijd het niveau bereikt dat onze klanten verwachten', zei Vranckx. 'Ik verontschuldig mij voor de lange wachttijden en de problemen die passagiers kenden.' Vranckx wees erop dat het callcenter, dat 24/7 open is, overstroomd werd met vragen. 'Het vluchtschema tussen 15 juni en 31 augustus heeft een impact op een half miljoen passagiers. Door dat uitzonderlijk hoge aantal konden we niet binnen een redelijke termijn op alle verzoeken ingaan.'

Herstel

Ondanks de positieve signalen over de boekingen toonde luchthavenbaas Feist zich pessimistisch over de nabije toekomst van het luchtverkeer. Eind dit jaar verwacht Brussels Airport, net als Brussels Airlines, op de helft van zijn geplande capaciteit te draaien. 'Het herstel kan drie à vier jaar duren', zei Feist. 'Het zal tot 2023 of later duren vooraleer we weer het niveau van 2019 bereiken.' De luchthaven brak vorig jaar haar passagiersrecord met 26,4 miljoen reizigers en boekte toen een bedrijfswinst (ebit) van 220 miljoen euro.

2020 belooft financieel een lastig jaar te worden voor de nationale luchthaven. 'Wij hebben 99 procent van onze trafiek verloren', zei Feist. 'De omzet daalt fors, terwijl veel vaste kosten blijven. Voor dit jaar rekenen we op een nettoverlies van 200 miljoen euro. Dat is gigantisch.'

Het is niet zo dat we rijk zijn en veel geld kunnen uitdelen aan luchtvaartmaatschappijen. Arnaud Feist CEO Brussels Airport

Financiële steun aan de luchtvaartmaatschappijen geeft het luchthavenbestuur voorlopig niet. Feist wees erop dat tarieven op de luchthaven gereguleerd zijn. Hij bekijkt wel een 'niet-discriminatoire' geste, die alle luchtvaartmaatschappijen ten goede komt.