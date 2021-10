Brussels Airport stapt in dronebedrijf van luchtverkeersleider Skeyes

Skeydrone werd aan het begin van de coronacrisis opgericht door Skeyes, het bedrijf dat het vliegverkeer in het Belgische luchtruim in goede banen leidt. Via het dochterbedrijf wil Skeyes zijn kennis in onbemande luchtvaarttuigen uitbreiden en nieuwe dronediensten ontwikkelen. De investering maakt deel uit van de toekomstvisie waarin het hele luchtruim via een eengemaakte, digitale infrastructuur kan worden beheerd.