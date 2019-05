'Brussels Airport telt 24.000 directe banen'

De luchthaven van Zaventem telt 24.000 directe banen, waarvan 16 procent door Brusselaars wordt ingevuld.

Dat blijkt uit een studie die HIVA/KUL uitvoerde op vraag van Aviato, het jobcentrum van Brussels Airport.

Volgens de studie werkten eind 2017 23.836 werknemers - of 19.739 voltijdse equivalenten (VTE) - bij de 317 bedrijven op het luchthaventerrein. 40 procent van die jobs bevindt zich in de luchtvaart, de helft bij gerelateerde luchthavenactiviteiten, zoals beveiliging en industriële reiniging. De cluster 'business', die ook firma's zoals de consultant Deloitte naar Brussels Airport lokte, is al goed voor 10 procent van de jobs.

Driekwart van de werknemers op de nationale luchthaven woont in Vlaanderen. 3.600 werknemers (16%) komen uit het Brussels Gewest. De Brusselaars zijn sterk vertegenwoordigd in onzekere sectoren, zoals horeca, handling en interim, maar ook in de nieuwe businesscluster.

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, neemt de studie te baat om het economisch belang van de luchthaven te onderstrepen. 'Brussels Airport is de grootste privéwerkgever voor de Brusselaars. De studie bevestigt de positie van de luchthaven als economische motor van België en de gewesten', zei Feist dinsdag bij de voorstelling.

Kakofonie

Het aantal jobs op Brussels Airport, waar 400 vacatures openstaan, is al langer voer voor politieke discussie. De Brusselse regering werd de voorbije jaren fors bekritiseerd door de Vlaamse regering, Brussels Airport en de luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Zaventem omdat ze nieuwe, strengere geluidsnormen oplegt, die de werkgelegenheid in gevaar brengen.

De Brusselse regering bekritiseerde op haar beurt de talrijke studies over het aantal (Brusselse) jobs op de nationale luchthaven. 'De kakofonie van cijfers over de tewerkstelling op Brussels Airport heeft geen enkele wetenschappelijke basis', stelde de Brusselse minister van Werk Didier Gosuin (DéFi) in 2017.

120.000 jobs tegen 2040

De nieuwe studie integreert voor het eerst cijfers van de luchthaven, de Nationale Bank en de bedrijven zelf. Daarom komen de onderzoekers op een fors hoger aantal directe jobs uit dan eerdere studies.

Zo berekende de Nationale Bank in 2017 dat de luchthaven goed was voor 17.767 directe jobs (VTE). Brussels Airport spreekt meestal van 20.000 directe jobs, waarvan een zesde (3.000) wordt ingevuld door Brusselaars. HIVA kwam in een eerdere studie voor de Brusselse regering op nog latere aantallen uit.