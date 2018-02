Brussels Airport verlengt licentie Swissport en Aviapartner

Enkel bedrijven met een zevenjarige licentie mogen op het tarmac van Zaventem vliegtuigen laden en lossen, maar ook de check-in van luchtvaartmaatschappijen verzorgen of vliegtuigen achteruitrollen. Die activiteiten zijn in zeven jaar tijd volgens schattingen goed voor een omzet van 250 miljoen euro .

Swissport en Aviapartner kregen enkel concurrentie van het Spaanse Acciona . Maar het Spaanse concern, dat vooral in de bouw actief is, staat zwak. Het bedrijf verloor onlangs een belangrijk contract op de luchthaven van Frankfurt. Op twee andere bekende luchthavens, Düsseldorf en Palma de Mallorca, likt het zijn wonden na het faillissement van zijn belangrijkste klant, Air Berlin.

Veel kritiek

Swissport Belgium verloor de voorbije tijd 7 miljoen euro per jaar aan het verlieslatende contract met Brussels Airlines. Eind 2016 had het 12 miljoen euro aan overgedragen verliezen opgestapeld.

Na twee kapitaalsverhogingen van 5 miljoen euro in 2016, pompte de Chinese eigenaar HNA eind vorig jaar nog eens 7 miljoen euro in Swissport Belgium, en gaf het ook een financiële garantie van 3 miljoen euro. Zo kon Swissport, actief op 240 luchthavens, voldoen aan de financiële licentievoorwaarden van Brussels Airport.

Aviapartner Belgium heeft al voor 23 miljoen euro overgedragen verliezen opgestapeld. De jaarrekening voor 2016 is nog altijd niet gepubliceerd. Het is onduidelijk of de eigenaars van Aviapartner, voormalig CEO Laurent Levaux en de Amerikaanse investeringsgroep HIG, het bedrijf extra geld toestaken. Aviapartner is actief op 40 luchthavens.