Brussels Airport werkt aan besparingsplan: 'Ontslagen niet uitgesloten'

Brussels Airport , de uitbater van de luchthaven in Zaventem, werkt aan een besparingsplan waarbij ontslagen niet worden uitgesloten. Dat bevestigt een woordvoerster van het bedrijf aan Belga.

De directie van Brussels Airport voert gesprekken met de sociale partners over de toekomst van het bedrijf, waar corona nog altijd een enorme impact heeft. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een nettoverlies van 200 miljoen euro. Het blijft onduidelijk wanneer het reisverkeer weer aantrekt en dus dringt een structurele besparing zich op, luidt het. Meer details over de omvang zijn er nog niet.

Bij het sociaal overleg wordt ook gekeken naar maatregelen voor vrijwillig vertrek of brugpensioen, bevestigt vakbondsman Tim Roelandt (ACLVB). Maar als dat niet volstaat, zijn ook ontslagen niet uitgesloten. Nog deze maand wil men de gesprekken afronden. Bij het bedrijf werken zo'n 900 voltijdse equivalenten.

In oktober kwam slechts 13 procent van het normale aantal reizigers naar de luchthaven.

Broeksriem

De operatie is geen verrassing. Al sinds maart ligt de luchtvaartsector nagenoeg stil door de coronapandemie, waardoor het bedrijf de broeksriem moet aanhalen. Woordvoerster Nathalie Pierard wijst erop dat in oktober slechts 13 procent van het normale aantal reizigers werd geteld op de luchthaven. 'Maar heel wat vaste kosten, zoals de brandweer, blijven wel doorlopen.' Daardoor verloor Brussels Airport tot 1 miljoen cash per dag.