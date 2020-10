Brussels Airport wil bijtanken om rampjaar het hoofd te bieden...

Tijdens de eerste acht maanden van het jaar ontving Brussels Airport 5,5 miljoen passagiers, 69 procent minder dan in dezelfde periode in 2019.

Brussels Airport wil tegen midden volgend jaar maximaal 300 miljoen euro bijkomende schulden aangaan. De luchthaven hoopt zijn liquiditeitspositie in de coronacrisis te versterken. 'Pas tegen 2024 of 2025 zitten we weer op precoronaniveau.'

De luchthaven van Zaventem is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis en de forse terugval van het luchtverkeer. 2020 wordt een rampjaar, zowel qua passagiersaantallen als qua financiële resultaten.

Om financieel wat steviger in zijn schoenen te staan, trekt Brussels Airport onder meer naar zijn obligatiehouders. Het vraagt hen tot midden 2021 in te stemmen met een versoepeling van enkele financiële verplichtingen. Het luchthavenbedrijf vraagt ook de toelating om nieuwe schulden aan te gaan 'om de onderneming van liquiditeiten te voorzien en algemene werkingskapitaaluitgaven te dekken'. Het gaat om maximaal 300 miljoen euro. De beleggers die daarmee moeten instemmen, tekenden in op obligatie-uitgiftes in 2013, 2014 en 2017.

30 miljoen euro Door de fors teruggevallen activiteit verbrandt de Brusselse luchthaven sinds april 30 miljoen euro per maand of 1 miljoen per dag.

'We willen gebruikmaken van mogelijke gunstige omstandigheden op de financiële markten om ons op lange of zeer lange termijn te financieren en zo onze financiële structuur te verbeteren', reageert een woordvoerster van Brussels Airport. 'Die middelen kunnen worden gebruikt voor ons dagelijks beheer en voor de eventuele terugbetaling van andere leningen in de komende jaren.'

Cash

Is de situatie van Brussels Airporty alarmerend? Nee, zeggen meerdere bronnen. Brussels Airport had eind augustus 465 miljoen euro cash op de bankrekening staan en kan dus tegen een stoot. Maar door de fors teruggevallen activiteit verbrandt de Brusselse luchthaven sinds april 30 miljoen euro per maand of 1 miljoen per dag. De eerstkomende terugbetaling van de hoofdsom van een obligatielening (155 miljoen euro) is, gelukkig, pas voor eind 2022.

De financiële resultaten van de luchthaven zullen eind dit jaar donkerrood kleuren. 'We verliezen dit jaar 200 miljoen euro. Zo'n verlies hebben we nog nooit in de boeken moeten schrijven. Maar we hebben reserves. We zullen dit overleven', verklaarde CEO Arnaud Feist twee weken geleden in enkele interviews.

2025

In de acht eerste maanden van het jaar kromp de omzet van Brussels Airport tot 168 miljoen euro, bijna twee derde minder ten opzichte van het jaar ervoor tijdens dezelfde periode (415 miljoen). De brutobedrijfswinst (ebitda) dook zelfs ruim 80 procent lager tot 39 miljoen euro. De luchthaven ontving tijdens die periode 5,5 miljoen passagiers. Ter vergelijking: de teller stond eind augustus 2019 op 17,66 miljoen.

We zien geen licht aan het einde van de tunnel. Arnaud Feist CEO Brussels Airport

Voor heel 2020 gaat Feist uit van een omzet van ongeveer 258 miljoen en een nettoverlies van 200 miljoen tegenover respectievelijk 658 miljoen omzet en een nettowinst van 76,5 miljoen voor het boekjaar 2019. Het aantal passagiers zou moeten uitkomen tussen 8 en 9 miljoen, heel ver onder de 26 miljoen van vorig jaar.