Brussels Airport ziet elke dag 1 miljoen euro wegvloeien

Door de coronapandemie, die het vliegverkeer fors deed krimpen, maakt Brussels Airport meer kosten dan geld binnenkomt. Sinds april vloeit maandelijks 30 miljoen euro, of ongeveer 1 miljoen per dag, weg uit de Brusselse luchthaven, vernam De Tijd.

Bijtanken

Brussels Airport wil daarom zijn liquiditeitspositie versterken. Het bedrijf gaat begin november aan zijn obligatiehouders de toelating vragen om tegen midden volgend jaar maximaal 300 miljoen euro bijkomende schulden aan te gaan. De nationale luchthaven hoopt op die manier ‘haar liquiditeitspositie te versterken en haar werkingskapitaaluitgaven te dekken’ staat in een oproeping voor een algemene vergadering. Brussels Airport vraagt hen tegelijk tot midden 2021 in te stemmen met een versoepeling van enkele financiële verplichtingen.

Over de eerste acht maanden van het jaar kromp de omzet van Brussels Airport tot 168 miljoen euro, bijna twee derde minder dan in dezelfde periode in het boekjaar 2019 (415 miljoen). De brutobedrijfswinst (ebitda) dook zelfs ruim 80 procent lager tot 39 miljoen euro. De luchthaven ontving tijdens die periode 5,5 miljoen passagiers. Vorig jaar stond de teller eind augustus op 17,7 miljoen passagiers.

Door de verspreiding van het coronavirus beloven ook de komende maanden moeilijk te worden. Voor heel 2020 gaat Feist uit van een omzet van 258 miljoen en een nettoverlies van 200 miljoen, tegenover respectievelijk 658 miljoen en 76,5 miljoen in 2019. ‘Zo’n verlies hebben we nog nooit in de boeken moeten schrijven. Maar we hebben reserves. We zullen dit overleven’, zei Feist eind september. Het aantal passagiers moet dit jaar tussen 8 en 9 miljoen bedragen. Ver onder het record van vorig jaar (26,4 miljoen).