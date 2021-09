Budgetvlieger Transavia kijkt naar Brussel als extra thuisbasis

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia denkt eraan vanaf Zaventem vliegreizen aan te bieden.

Het lowcostluchtvaartbedrijf Transavia verzorgt charters en lijndiensten naar zomer- en winterbestemmingen in Europa en naar landen rond de Middellandse Zee. In Nederland is het bedrijf, een dochter van KLM, de marktleider op de vakantievliegmarkt. Het beschikt over 44 vliegtuigen, waarvan de meerderheid de luchthaven Schiphol als uitvalsbasis heeft. Eindhoven is de tweede thuisbasis van Transavia.

Mogelijk komt daar Zaventem bij, zeker nu de problemen met de opening van Lelystad Airport in Nederland aanslepen. Dat heeft CEO Marcel de Nooijer gezegd in een interview met de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. ‘We gaan kijken of we daar een operatie kunnen opstarten. We willen de komende jaren wel verder kunnen groeien', aldus de Nooijer.

Hogere tarieven

De beslissing om Brussel in overweging te nemen heeft volgens hem niet rechtstreeks te maken met het besluit van Schiphol om de tarieven de komende jaren met 40 procent op te trekken. De Transavia-topman zegt wel geen enkel begrip te hebben voor die 'wrange en unfaire' prijsverhoging. Hij zegt dat die Transavia bijna 20 miljoen euro extra zal kosten tegenover 2019. 'Dat zie je op geen enkele andere luchthaven.'

Het besluit van Schiphol, dat voor de gebruikers van de luchthaven een totaalverschil maakt van 380 miljoen euro, heeft te maken met de minderontvangsten door de coronapandemie. Ook KLM en andere klanten van Schiphol zijn niet te spreken over de maatregel. Volgens Het Financieele Dagblad overweegt de koepel van luchtvaartmaatschappijen juridische stappen. De tariefverhoging staat wel nog niet vast: de definitieve beslissing valt eind deze maand.

Gezond

Volgens de Nooijer heeft Schiphol een gezonde financiële basis en kan het de gederfde inkomsten in de coronatijd opvangen. De geplande tariefverhoging komt extra hard aan omdat Transavia moet besparen, in ruil voor de staatssteun die moeder KLM kreeg. Het bedrijf zal dit jaar weer een fors verlies boeken. In 2020 was er een tekort van 120 miljoen euro.