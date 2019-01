CEO Airbus: 'Brexit-afhandeling is een schande'

In een ongewoon scherpe videoboodschap dreigt Tom Enders, de topman van de vliegtuigbouwer, er mee om het Verenigd Koninkrijk te verlaten.

'Als er een no-deal-Brexit komt, zullen wij bij Airbus misschien zeer schadelijke beslissingen moeten nemen voor het Verenigd Koninkrijk', zegt CEO Tom Enders in een ongewone videoboodschap die donderdag gedeeld werd op de website van het bedrijf.

'Luister alstublieft niet naar de waanzin van de Brexiteers', fulmineert Enders. 'Die zeggen dat we niet zullen verhuizen en hier altijd zullen zijn, omdat we grote fabrieken hebben in het VK. Ze hebben het mis.' Het is meteen de scherpste commentaar van de Airbus-CEO sinds het brexit-referendum van 2016. Enders heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor de fall-out van een worst-case brexit-scenario.

Airbus, gebaseerd in het Franse Toulouse, stelt rechtstreeks meer dan 14.000 mensen tewerk in het Verenigd Koninkrijk en onrechtstreeks via zijn aanvoerketen nog eens 110.000, aldus Enders in zijn videoboodschap. De vliegtuigbouwer heeft productiesites in Filton, in het Zuidwesten van Engeland, en in Wales, waar het vleugels maakt voor zijn commerciële vliegtuigen.

Schande

'Het is een schande dat bedrijven meer dan twee jaar na de resultaten van het brexit-referendum nog altijd niet in staat zijn om deftig te plannen voor de toekomst,' haalt Enders verder uit. 'Als je echt zeker bent dat de brexit het beste is voor het VK, steek dan de koppen bij elkaar en lever een pragmatisch terugtrekkingsakkoord af.'

Airbus heeft inmiddels vliegtuigonderdelen gestockeerd in zijn fabrieken in het VK en Duitsland, als voorzorg op de impact van harde grenzen bij een mogelijk no-deal-scenario. Maar het bedrijf benadrukte dat het niet volledig voorbereid kan zijn, hoewel het verwacht genoeg stock te hebben opgebouwd voor één maand productie.