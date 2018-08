CEO Brussels Airlines: ‘We moeten uit onze kleine bubbel'

Brussels Airlines worstelt met stakingen, onrust bij het personeel en rode cijfers. Maar de kersverse CEO Christina Foerster pleit voor meer ambitie. ‘We willen een Europese grootmacht worden.’

Vier dagen Tomorrowland en een Nederlands taalbad van een week in Spa. Meer zomervakantie zat er niet in voor Christina Foerster. ‘Ik had nochtans nood aan vrijaf maar het was nogal druk dit jaar’, zegt de nieuwe topvrouw van Brussels Airlines.

Na de defenestratie van Bernard Gustin in februari bombardeerde Lufthansa Foerster, die volgende week 47 wordt, tot CEO van de Belgische luchtvaartmaatschappij. De nationale gevoeligheden heeft de Duitse duidelijk al onder de knie. ‘Toen ik terugkwam uit Spa zeiden de collega’s hier dat ik een Hollands accent heb. Maar dat wil ik net niet!’, schaterlacht ze.

Foerster is uitstekend geluimd. Tijdens het interview, dat ondanks het taalbad in het Engels plaatsvindt, schatert ze het geregeld uit, ook na lastige vragen. Haar eerste maanden als CEO gingen nochtans niet over rozen. Amper anderhalve maand na haar aantreden kreeg Foerster al te maken met een grote pilotenstaking, waardoor 63.000 passagiers hun vlucht misten. Het personeel blijft ook ongerust over de op til zijnde integratie van Brussels Airlines in de Eurowings-groep, de lagekostentak van Lufthansa.

Andere stijl

Als je altijd denkt vanuit Brussels Airlines zoals het vandaag is, denk je te klein.

Foerster heeft in elk geval een andere stijl dan haar gereserveerde voorganger. Zo gaat ze er prat op geen eigen kantoor te hebben, waardoor het gesprek plaatsvindt in de Digital Meeting Room, een kleine ruimte met een muur vol gekleurde Post-its. En terwijl Gustin zich opwierp als een soort ambassadeur van België, beklemtoont Foerster liever dat ons land ‘big’ moet dromen. Zoals Tomorrowland.

‘Als je altijd denkt vanuit Brussels Airlines zoals het vandaag is, denk je te klein. De ambitie van Eurowings is een leidend pan-Europees merk creëren. Een luchtvaartgroep waarvan klanten houden, die financieel succesvol is en erkend wordt als een Europese grootmacht. Het is niet onze ambitie alleen naar België te kijken.’

Brussels Airlines zit met een paradox. Het vervoerde nooit meer reizigers, maar het Duitse hoofdkwartier klaagt dat u geen winst maakt.

Christina Foerster: ‘Voor mij is ons hoofdkwartier niet aan het klagen. Een bedrijf heeft een bepaald niveau van winstgevendheid nodig om zijn groei te financieren. Dat moet het doel van elke firma zijn, of het hoofdkwartier daar nu aan herinnert of niet.’

‘Brussels Airlines heeft een enorm succes geboekt door een periode met grote verliezen (van 2011 tot 2014, red.) om te buigen tot een stabiele situatie. Daarvoor heb ik het grootste respect. Ik begrijp dat het personeel zegt: ‘We hebben al zoveel gedaan, waarom is het niet genoeg? Er zijn toch grenzen aan ons kleine koninkrijk Brussels Airlines?’ Maar nu we stabiel zijn, moeten we van de huidige situatie, stuck in the middle, overgaan naar het volgende niveau, dat van de winstgevendheid.’

Hoe wilt u dat doen?

Foerster: ‘We moeten onze krachten bundelen met Lufthansa en Eurowings. Erg belangrijk zijn de digitale investeringen. Als je die alleen doet voor een bedrijf met 50 vliegtuigen, wegen die veel meer door dan bij een bedrijf met 400 vliegtuigen. Voortaan heeft de Lufthansa-groep ook maar één verkoopteam voor heel sub-Sahara-Afrika. Dankzij onze expertise heeft Brussels Airlines daar de lead voor de hele groep. En vanaf september werken Lufthansa Cargo en onze vrachtafdeling samen. Zo bereik je synergieën.’

In het eerste kwartaal boekte Brussels Airlines een verlies van 26 miljoen euro. De pilotenstaking in mei kostte bijna 10 miljoen euro. Zal Brussels Airlines dit jaar winst maken?

Schermvullende weergave Christina Foerster: 'Er zit meer potentieel in Brussels Airlines dan we tot nog toe toonden.' ©Jonas Lampens

Foerster: ‘Ik ben een optimist. Maar ik kan nu geen cijfers vrijgeven. We werken hard aan de inkomsten en de kosten om winst mogelijk te maken. De eerste helft van het jaar is altijd moeilijker.’

Lufthansa-CEO Carsten Spohr was duidelijk in juni. ‘Als Brussels Airlines zich niet herpakt, stoppen de investeringen.’ Wat vond u van die uitspraak?

Foerster: ‘Hij zei precies wat ik zei, maar ik ben boos dat hij meer werd geciteerd dan ik. Grapje! (schaterlach) Volgens mij hebben we intern niet genoeg gefocust op de cijfers om duidelijk te maken dat winstgevendheid geen nice to have maar een must have is.’

Spohr zei ook dat de werknemers van Brussels Airlines zich meer achter de integratie in Eurowings moeten scharen. Verkondigde hij daarmee ook uw mening?

Foerster: (schaterlach, dan ernstig) ‘Brussels Airlines zat vroeger in zijn eigen kleine bubbel. Dat is normaal. Je werkt altijd met een horizon, en die was Brussels Airlines. Maar als we ons openstellen en kijken wat we kunnen geven maar ook krijgen van de groep, dan kunnen we een nieuwe horizon bereiken.’

Eigenlijk bekritiseerde Spohr u. U slaagt er niet in de bange, sceptische Belgen warm te maken voor Lufthansa.

Foerster: ‘Ik ga akkoord dat de mensen bang zijn, maar sceptisch zijn ze niet. Je bent altijd bang voor wat je niet kent. Daarom ontmoeten de teams in Brussel en Keulen elkaar nu vaker. Vertrouwen ontstaat pas als mensen elkaar zien en praten.’

De Belgische vakbonden eisen jobgaranties. Krijgt het personeel werkzekerheid?

Ik wil dat we deel uitmaken van iets waarvan de hele luchtvaartsector zegt: wow, wat een geweldig bedrijf! Christina Foerster CEO Brussels Airlines





Foerster: ‘Onze werkgelegenheid is de voorbije jaren significant gestegen. We zitten al aan meer dan 4.000 werknemers, mede dankzij onze activiteiten in Düsseldorf (waar Brussels Airlines sinds kort voor Eurowings drie routes naar de VS uitvoert, red.). Ik begrijp dus niet waar die vraag vandaan komt.’

Als zoethouder krijgt Brussels Airlines van Eurowings het ‘competentiecentrum voor langeafstandsvluchten’. Wat houdt dat precies in?

Foerster: ‘Je moet twee dingen onderscheiden. De operaties zullen altijd lokaal blijven. We hebben een vlieglicentie, vliegtuigen en een crew in België. En dat blijft zo in de toekomst. Maar het commerciële niveau wordt in de Eurowings-groep opgesplitst in twee businessafdelingen: de lange afstand in Brussel en de korte afstand in Keulen.’

‘Elke afdeling moet haar deel van de business doen draaien. Maar dat betekent niet dat iedereen die voor de lange afstand werkt in Brussel moet werken. Niemand van Brussels Airlines moet naar Duitsland verhuizen. Mensen kunnen op verschillende plekken zitten en samenwerken.’

Wat is dan de meerwaarde van dat competentiecentrum voor België?

Foerster: ‘Die discussie voer ik ook met de vakbonden. Als je zoals wij deel uitmaakt van een multinational, dan bekijk je zoiets niet land per land. De meerwaarde voor de Eurowings-groep is dat we een gezondere langeafstandsbusiness krijgen.’

Hoe Brussels Airlines er zal uitzien? Die vraag is me te beperkt. Ik wil dat we deel uitmaken van iets waarvan de hele sector zegt: wat een geweldig bedrijf!

Wanneer volgt de integratie in Eurowings? Die zou aanvankelijk voor eind dit jaar zijn, maar uw plannen blijven nogal vaag.

Foerster: ‘We doen de dingen zoals ze komen. De kern van de integratie zal plaatsvinden in 2019 en 2020. Dat worden twee belangrijke jaren. De integratie is geen plan dat opeens uit de hemel valt, waarna de wereld er een dag later helemaal anders uitziet. Maar we weten waar we heen willen.’

Hoe ziet Brussels Airlines er dan over tien jaar uit volgens u?

Foerster: ‘Ik besef dat u dat als Belgische journalist misschien niet wilt horen, maar die vraag is me te beperkt. Hoe zal Brussels Airlines eruitzien? Wij bouwen met Eurowings aan een groep die de Europese luchtvaart wil vormgeven. En ik wil dat we deel uitmaken van iets waarvan de hele luchtvaartsector zegt: wow, wat een geweldig bedrijf!’

Een Duitse luchtvaartexpert noemde Brussels Airlines onlangs een Trauerspiel, een treurspel. ‘Brussels Airlines heeft veel potentieel maar Lufthansa weet gewoon niet wat ermee aan te vangen.’ Klopt dat?

Foerster: ‘Er zit meer potentieel in dit bedrijf dan wat we tot nog toe toonden. Net daarom ben ik hier. Het is mijn job om die zaken te laten groeien en zichtbaar te maken in de groep. Vroeger zaten we te veel in een land ver weg en communiceerden we niet genoeg. Dat ligt deels aan de bescheidenheid van de Belgen, die zelden zeggen hoe great ze zijn, zelfs als het zo is. Maar we hebben in het verleden ook niet genoeg bijgedragen aan de groep.’

Uw voorganger Bernard Gustin werd nochtans geroemd om zijn communicatietalent.

Foerster: (snel) ‘In België! Zijn focus was België. En dat is goed. De goodwill die Brussels Airlines in België heeft, komt grotendeels door de branding- en marketingactiviteiten van de voorbije jaren. Dat is een groot succes.’

Een erg gevoelige discussie is de naam van Brussels Airlines. Wanneer verandert u die, in Brussels Wings bijvoorbeeld?

Profiel Brussels Airlines Profiel Brussels airlines Belgische luchtvaartmaatschappij, opgericht in 2002 als opvolger van het failliete Sabena. Begin 2017 volledig overgenomen door de Duitse groep Lufthansa, die in 2008 al 45 procent in handen kreeg. Maakt deel uit van Lufthansa's lagekostentak Eurowings Group. Vliegtuigen: 48 Bestemmingen: 122 Werknemers: 4.000 Omzet (2017): 1,3 miljard euro Operationele winst (ebit): 15 miljoen euro Nettowinst: 4 miljoen euro Reizigers: 9,1 miljoen

Foerster: ‘Zoals ik al heb gezegd: momenteel verandert niets.’

Wanneer valt de beslissing?

Foerster: ‘Dit is toch een beslissing? Ik heb ook gezegd dat Brussels Airlines een redelijk jong en een zeer regionaal merk is. In Afrika noemen ze ons nog Sabena. Als we in Frankrijk een basis openen, is Brussels Airlines niet de juiste naam. Daarover moeten we nadenken.’

Is Eurowings eigenlijk een aantrekkelijke partner? Het bedrijf kampte deze zomer met massaal veel vertragingen en annulaties. Op de Duitse luchthavens heerste één grote chaos.

Foerster: ‘Mensen vergeten dat Eurowings dit jaar een van de grootste groeioefeningen doorvoert die ooit hebben plaatsgevonden. De tweede grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland (Air Berlin, red.) ging failliet. Eurowings (dat Air Berlin grotendeels overnam, red.) probeert de gaten voor de klanten zo goed mogelijk te vullen, maar de vraag in Duitsland is enorm. Ik heb een groot respect voor hoe Eurowings de zaken aanpakt.’

‘Bovendien zit het Europese luchtverkeer in het algemeen erg nipt. De stiptheidscijfers zijn nergens goed. In Frankrijk staakten de luchtverkeersleiders voortdurend, wat iedereen die naar Spanje vloog, trof. Je ziet overal personeelstekorten. Bijna elke luchtvaartmaatschappij moest zich deze zomer excuseren bij haar klanten. Ook Brussels Airlines kende een slechtere stiptheid.’

U wordt gezien als een vertrouweling van Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Belt u hem als u een probleem hebt?