CEO Christina Foerster: 'Het merk Brussels Airlines staat niet meer ter discussie'

CEO Christina Foerster verdedigt het nieuwe soloscenario voor Brussels Airlines.

De Duitse luchtvaartreus Lufthansa zette maandag de integratie van Brussels Airlines in de lagekostentak Eurowings stop. Brussels Airlines moet 'nauwer samenwerken' met de premiumtak Network Airlines van Lufthansa, Swiss Airlines en Austrian Airlines. 'Het merk Brussels Airlines staat niet meer ter discussie', zegt CEO Christina Foerster.

Waarom nam Lufthansa plots deze beslissing?

Christina Foerster: 'We zitten in een uitdagende markt. Lufthansa, maar ook Easyjet en Ryanair, hebben een winstwaarschuwing uitgestuurd. We kampen met lage ticketprijzen, hoge brandstofprijzen en een overcapaciteit. Bovendien maakte Eurowings verlies, zeker in het eerste kwartaal. Daardoor besloten we het model van Eurowings radicaal te vereenvoudigen door te focussen op rechtstreekse vluchten op korte afstand.'

'Aangezien een groot deel van de business van Brussels Airlines langeafstandsvluchten is, is het logisch dat we in de richting van de 'network airlines' gaan. Daarom bekijken we de komende drie maanden hoe we nauwer kunnen samenwerken met Network Airlines en ontwikkelen we een standalone turnaroundplan voor Brussels Airlines.'

Wat zal dat turnaroundplan inhouden? Ontslagen?

Foerster: Brussels Airlines is operationeel stabiel, maar presteert financieel het slechtst van de Network Airlines. Er is dus een grote nood aan hervormingen. We moeten kijken hoe Brussels Airlines winstgevend kan worden in de groep. Daarom stoppen we de integratie in Eurowings en moeten we intern werken aan meer efficiëntie, bijvoorbeeld bij de administratieve functies. Maar we behandelen iedereen met respect.'

U zegt 'standalone'. Wordt Brussels Airlines dan geen deel van de Network Airlines, zoals Swiss en Austrian?

Foerster: 'Velen zeggen dat we zoals Swiss of Austrian moeten werken, maar we mogen niet onderschatten dat ons marktaandeel in België veel lager ligt en dat dat de markt veel concurrentiëler en harder is dan in de andere landen. Ik denk niet dat we precies hetzelfde model als Swiss en Austrian moeten overnemen, want dat kan kostelijk en complex zijn voor een kleine maatschappij.'

'Brussels Airlines zal ergens tussen Eurowings en Network Airlines zitten. We moeten een evenwicht zoeken tussen efficiëntie en de knowhow van de Lufthansa-groep. Dat betekent ook dat het merk Brussels Airlines niet meer ter discussie staat.'

Is deze beslissing goed nieuws voor Brussels Airlines?