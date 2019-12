CEO Christina Foerster verlaat Brussels Airlines

In 2016 stuurde Spohr Foerster als commercieel directeur naar Brussels Airlines. Vorig jaar volgde ze Bernard Gustin op als CEO van de Belgische luchtvaartmaatschappij, nadat de Belgische topmanager door Lufthansa aan de kant was geschoven.

Hoewel Lufthansa in het persbericht met geen woord rept over de opvolger van Foerster, ligt er een opvolgingsplan klaar en zal dus snel een nieuwe CEO worden benoemd voor de Belgische luchtvaartmaatschappij. Dat co-voorzitter Etienne Davigon aan Belga. Volgens Davignon werd de beslissing om Foerster te 'promoveren' in perfecte samenspraak genomen met Lufthansa. 'Ik ben ervan overtuigd dat deze benoeming de banden en de synergieën tussen de twee bedrijven nog zal versterken', zegt Davignon in een korte reactie aan Belga.