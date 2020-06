CEO Lufthansa: 'Duitse staat in 2023 weg uit kapitaal'

De Duitse staat blijft niet langer dan strikt noodzakelijk aandeelhouder van luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Dat zegt CEO Carsten Spohr. 'Ons doel is duidelijk: in 2023 zijn we weer een privébedrijf.'

Net geen week nadat de raad van bestuur van Lufthansa groen licht gegeven heeft aan het reddingspakket van de Duitse regering voor de luchtvaartmaatschappij, kijkt topman Carsten Spohr in een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung voor het eerst terug op de woelige onderhandelingen over de deal.

Berlijn geeft het moederbedrijf van Brussels Airlines een krediet van 3 miljard euro. Daarnaast neemt het een stille participatie van 5,7 miljard euro, waaraan geen stemrechten verbonden zijn. Met de deal verwerft de Duitse staat een belang van 20 procent in Lufthansa. Dat volstaat niet voor een blokkeringsminderheid maar Berlijn is zo wel een grote aandeelhouder.

Privéhanden

'In onze sector is het niet ongebruikelijk een overheid als aandeelhouder aan boord te hebben', steekt Spohr in het gesprek van wal. 'Niettemin hebben we een duidelijke doelstelling: de staat zo snel mogelijk terugbetalen. In 2023 moet Lufthansa weer in privéhanden zijn.'