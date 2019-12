CEO Sonaca: 'Boeing 737 MAX goed voor 25 procent van onze omzet'

Bernard Delvaux, de CEO van Sonaca, leverancier voor Boeing, noemt de impact van de beslissing van Boeing om de productie van het omstreden vliegtuig tijdelijk te stoppen enorm. 'De 737 MAX is het best verkochte vliegtuig ter wereld. Voor onze luchtvaarttak is het een van de belangrijkste contracten.' Hoewel de samenwerking met Boeing voor de 737 MAX-toestellen goed is voor 25 procent van de omzet van Sonaca blijft België wel buiten schot volgens Delvaux.

Het is de Amerikaanse tak van het Waalse bedrijf, LMI Aerospace, die 'aanzienlijk' in de klappen deelt. Toch blijft Delvaux vertrouwen hebben in Boeing, zij het voorzichtig. 'Voor de middellange en lange termijn is het afwachten hoe Boeing uit de crisis zal komen, en hoe de 737 MAX eruit zal zien. As we de geplande wijzigingen aanbrengen, is het een zeer veilig vliegtuig.'