CEO Sonaca: 'We kijken zelfs naar vliegende taxi's'

Yves Delatte begon deze week als CEO van de Waalse luchtvaarttrots Sonaca. Zijn ambitie: een van de belangrijkste leveranciers van vliegtuigonderdelen ter wereld worden, onder meer via overnames. 'Een grote Belgische toeleverancier voor de luchtvaart zou een plus zijn.'

Aan de balie van de gigantische vestiging van Sonaca in Gosselies hangt een bericht waarop je via een QR-code de afscheidsspeech van Bernard Delvaux aan het personeel kan lezen. Het geeft een idee hoe belangrijk de Waalse captain of industry was voor het luchtvaartbedrijf. De voormalige Belgacom- en Bpost-man bouwde de noodlijdende Belgische producent van vliegtuigonderdelen in twaalf jaar om van een klein bedrijf van 200 miljoen tot een mondiale speler met bijna 800 miljoen euro omzet. Deze week begon hij als CEO van Etex. Bij Sonaca geeft hij de fakkel door aan voormalig commercieel directeur Yves Delatte, een ingenieur van 40 met wie Delvaux sinds 2012 de commerciële strategie uittekende. Delatte heeft grote schoenen te vullen, wil hij de 'Delvaux-status' bereiken.

'Delvaux was mijn mentor', zegt Delatte wanneer we hem ontmoeten op zijn eerste werkdag als CEO. 'Hij heeft me in alle divisies van het bedrijf ingezet. Ik heb veel van hem geleerd.' Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Delatte vastbesloten is de langetermijnstrategie die Delvaux voor de Waalse luchtvaarttrots uitdokterde verder uit te voeren. 'We zijn het nummer tien in de 'aerostructure', de sector die onderdelen levert voor de luchtvaartindustrie. Tegen 2025 wil ik met Sonaca een wereldleider zijn. Via interne groei - investeren in niches, meer contracten en nieuwe investeringen - en via overnames.'

Het is extreem belangrijk voor Gosselies om een verlenging te krijgen van de tijdelijke werkloosheid wegens corona. Yves Delatte CEO Sonaca

Wereldwijd is een 100-tal bedrijven actief in de productie van hoogtechnologische onderdelen voor de vliegtuigindustrie. Te veel, volgens Delatte. 'Alle experten zeggen dat de markt moet consolideren. Net zoals dat gebeurde in de vliegtuigproductie, in de motorenbouw en in luchtvaartelektronica, waar telkens twee, drie of vier marktleiders overblijven. We willen daar een proactieve rol in spelen. Het is eten of gegeten worden. We kiezen voor het eerste en beslisten een 'consolidator' te worden. Onze klanten vragen ons dat ook.'

Airbus en Boeing

Hoe Delatte dat wil bewerkstelligen, is een ander paar mouwen. Sonaca, dat onder meer aanvalsboorden (slats) en verliesboorden (flaps) voor klanten als Airbus en Boeing maakt, worstelt net als de rest van de luchtvaartindustrie met de zware naweeën van de covidpandemie. Door de ingestorte vraag naar nieuwe vliegtuigen zag Sonaca zich vorig jaar genoodzaakt vier fabrieken te sluiten in de VS en een in China. Twee andere Amerikaanse fabrieken staan te koop. In de vestigingen in de VS, Brazilië, Mexico, Canada en Roemenië verdwenen 1.500 van de in totaal 4.800 jobs. De omzet halveerde bijna van 780 naar 430 miljoen euro. Wereldwijd daalden de activiteiten met 45 procent. Ook de stilgelegde productie van de Boeing 737 MAX, na twee dodelijke crashes, had een zware impact.

Vorig jaar werd 10 miljoen euro operationeel verlies (ebitda) geboekt, een prestatie gezien de forse omzetdaling. In Gosselies, waar 1.350 mensen werken, kon Sonaca voor een derde van zijn personeel een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.

Maar Delatte is optimistisch. 'De grootste turbulenties liggen achter ons. In maart vorig jaar leefden we in onzekerheid, maar de luchtvaartsector is uit het dal aan het kruipen. In de VS en in Azië zijn de binnenlandse vluchten heropgestart en ook in Europa zien we door de vaccinaties een heropleving. Enkel de internationale vluchten blijven ver achter.'

Toch is het volgens Delatte een uitdaging om de eindjes aan elkaar te knopen. 'Maar dat is een operationele challenge. Het is geen crisis meer. We hebben een duidelijk zicht op de toekomst, de productie en de bestellingen en mikken dit jaar op 12 miljoen brutobedrijfswinst. Toch zullen ook dit jaar de activiteiten 45 procent onder het niveau van 2019 liggen. Pas in 2025 zullen we weer op precoronaniveau opereren. Alle spelers in onze sector maken een long covid mee.'

Sonaca zette in de VS 1.100 van de 2.350 werknemers aan de deur na de dure overname van LMI - het betaalde 430 miljoen en moest later 100 miljoen afboeken. Delatte wordt er nu met een nieuwe uitdaging geconfronteerd. 'Nu alles er heropstart, moeten we op zoek naar honderden mensen. Dat is geen makkelijke opdracht. De oude werknemers aanwerven lukt niet, want ze zijn vertrokken naar andere sectoren. Dat betekent dat we mensen moeten opleiden. In Brazilië hebben we hetzelfde probleem, maar daar zal het makkelijker gaan. In de VS hebben we nog een fabriek verkocht, twee andere staan te koop omdat ze niet tot de kernactiviteiten behoren. We willen er een tiental vestigingen overhouden. Toen we LMI overnamen, hadden we er 21. Naar China gaan we niet terug.'

Verlenging Belgische overheidssteun

Sonaca Belgische producent en ontwikkelaar van vliegtuigonderdelen voor Boeing, Bombardier, Airbus en andere vliegtuigbouwers. Dat gaat van aanvalsboorden (slats), verliesboorden (flaps), uitschuifbare voor- en achterkant van vleugels tot rompen. Bijna elk vliegtuig ter wereld - behalve die van Russische en Chinese makelij - heeft Sonaca-onderdelen.

Telt wereldwijd 3.300 werknemers. Heeft vestigingen in België, de VS, Mexico, Roemenië, Canada en Brazilië.

Omzet (2020): 430 miljoen euro, ebitda: -10 miljoen.

Voor 85 procent in handen van de Waalse investeringsmaatschappij SRIW. De overige 15 procent zit bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Levert samen met Asco en Sabca onderdelen voor de Belgische F-35-vliegtuigen.

Bouwt in Namen voor het eerst in 60 jaar een Belgisch vliegtuig. De Sonaca200 is een toestel voor pleziervluchten en pilotenopleidingen.

Om te vermijden dat ook Gosselies op korte termijn zijn 'competenties' - lees: zijn ervaren werknemers - verliest, heeft Delatte bij de Belgische overheid ervoor gepleit de tijdelijke werkloosheid na september te verlengen. '30 procent van het personeel is covidwerkloos. Het is extreem belangrijk om die verlenging te krijgen', zegt Delatte. 'Niet alleen voor ons, maar voor alle Belgische toeleveranciers.'

Behalve Sonaca zijn ook Sabca, Sabena Aerospace en Asco belangrijke Belgische producenten van onderdelen en diensten aan de luchtvaart.

Tot hoe lang hij die verlenging wil? Delatte: 'Minstens tot eind 2022. Een half jaar zou een begin zijn, maar het lost het probleem niet op als we onze mensen willen behouden en onze industrie willen verankeren in België. Het wordt pas beter in 2023.'

Komt er geen verlenging, dan wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om het schip drijvende te houden. 'We zullen dan samen met de directie en de sociale partners kijken hoe we dat oplossen. Daarbij zal alles onder de loep worden gehouden: budgetten, productie, investeringen, financieringen, aankopen.'

Of er ontslagen vallen in België, wil Delatte niet kwijt. 'We gaan er alles aan doen om onze productie hier te verankeren. We zijn in gesprek met de banken over een herschikking van onze schulden (Sonaca torst 300 miljoen euro schulden, red.) en hebben er alle vertrouwen in dat we een akkoord uit de brand kunnen slepen voor de volgende vijf jaar.'

Wereldspeler

De vraag om de tijdelijke werkloosheid te verlengen staat volgens Delatte los van de ambitie om een leader mondial te worden. Droomt hij van één grote Belgische luchtvaarttoeleverancier, met Asco, Sabca en Sonaca onder één koepel? 'Iedereen in Europa praat met elkaar. Het zou dwaas zijn om enkel over de grenzen te kijken. Er zijn geen gesprekken, maar we evalueren alle mogelijkheden. Er zijn geen taboes en we willen een voortrekkersrol spelen. Het staat als een paal boven water dat een géant belge een plus zou zijn voor de Belgische luchtvaartindustrie, maar ik kan niet voor de andere spreken.' Of hij met de andere twee gaat praten? 'Dat moet ik met mijn raad van bestuur bespreken.'

De piste om één groot Belgisch vliegtuigonderdelenconcern op te richten lijkt op het eerste gezicht geen onmogelijke droom. Het Zaventemse Asco, dat eigendom is van de familie Boas, zette zich na de mislukte deal met het Amerikaanse Spirit Aerosystems deze week opnieuw te koop. Het Lummense Sabca kwam vorig jaar in handen van Sabena Aerospace, dat er samen met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 75 miljoen voor op tafel legde. Beide bedrijven zitten nu onder het nieuwe bedrijf Blueberry. FPIM verhoogde dit jaar zijn belang in Sonaca tot 15 procent. Het steunt samen met een andere overheidsaandeelhouder, de Waalse investeringsmaatschappij SRIW die 85 procent heeft, volop het discours van Delatte. Beide overheden investeerden de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's in Sonaca.

Wereldwijd zijn tal van bedrijven bezig met de ontwikkeling van vliegende taxi's. We willen daar een rol in spelen. Yves Delatte CEO Sonaca

Asco, Sabca en Sonaca werken ook nu al samen. Dit jaar richtten ze BeLightning op. De joint venture, die 135 miljoen investeringssteun krijgt van de Belgische overheid, mag onderdelen leveren voor de F-35-gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse constructeur Lockheed Martin. Die straaljager wordt in ons land de opvolger van de F-16. Het gaat om een contract van ongeveer 400 miljoen dollar over 15 jaar, goed voor 200 jobs. Asco zal de metalen onderdelen leveren voor de bediening van de achtervleugel en Sabca de composietpanelen. Sonaca zal ze in Gosselies assembleren.

'Het is een ideale springplank voor meer defensieopdrachten', zegt Delatte. 'Nu vertegenwoordigt defensie slechts 5 procent van onze omzet. We willen dat optrekken. Bedrijven die leveren aan defensie hebben de crisis veel beter overleefd.'

Yves Delatte (40) CEO van Sonaca sinds 1 september 2021.

Is sinds 2012 actief bij het Waalse luchtvaartbedrijf, eerst als hoofd businessdevelopment dan als programmadirecteur en sinds 2016 als commercieel directeur. Is ook voorzitter van de dochter Sonaca Aircraft, die hij als CEO hielp op te starten.

Volgde ingenieursstudies aan de UCLouvain en MBA Business Administration aan de Kellogg School of Management. Werkte bij Glaverbel en McKinsey.

Geboren in Brussel, opgegroeid in Waals-Brabant.

Sonaca200 made in Belgium

Om te groeien is geld nodig. Delatte zegt daarin de steun te krijgen van zijn aandeelhouders, die het behoud van de werkgelegenheid en van het beslissingscentrum in België centraal stellen. 'De aandeelhouders sluiten niet uit dat Sonaca op termijn een meer hybride structuur krijgt, met een minderheidsaandeelhouder die uit de privé komt.'

In het ambitieuze groeiplan van Delatte staat ook 'meer diversificatie'. Defensie is een piste, het aanbieden van geïntegreerde systemen voor de componenten die het maakt, een tweede. Delatte: 'We kijken ook naar toekomstige projecten in stadsmobiliteit. Wereldwijd zijn een 50-tal bedrijven bezig met de ontwikkeling van 'vliegende taxi's, kleine elektrische of hybride vliegtuigjes voor vier à vijf personen die worden ingezet voor kleine trajecten, zeg maar van Manhattan naar JFK. Voor zulke projecten willen we onze competenties in de integratie van batterijen, thermiek en elektronica aanbieden. Zo kunnen we ons voorbereiden op de toekomstige elektrificatie van de commerciële luchtvaart.' Delatte denkt dat die vliegende taxi's in de tweede helft van dit decennium op de markt komen.

Sonaca is niet aan zijn proefstuk toe. In Namen assembleert het sinds kort - via het in 2015 opgerichte Sonaca Aircraft - een zelf ontwikkeld vliegtuig met twee zitjes voor pleziervluchten en pilotenopleidingen. Het toestel slaat aan. Er werden al 70 verkocht. Het prijskaartje schommelt rond 180.000 à 220.000 euro. Het verbruikt minder dan 20 liter per uur. Tegen 200 kilometer per uur ben je ermee in vier uur in het zuiden van Frankrijk.

'Het is onze ambitie het vliegtuig op termijn te elektrificeren', zegt Delatte, die eerst CEO was en nu voorzitter is van Sonaca Aircraft. 'Covid heeft het proces vertraagd, maar we zijn ermee bezig. De visie is concreet. Als we daar batterijen kunnen insteken en dat verder ontwikkelen, kunnen we aankloppen bij de grote spelers.'