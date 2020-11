CEO Vranckx laat Brussels Airlines in onzekerheid achter...

Dieter Vranckx stopt na minder dan een jaar als CEO van Brussels Airlines. Daarmee gaat de Belgische luchtvaartmaatschappij een nieuwe onzekere periode in.

Brussels Airlines krijgt alweer een nieuwe CEO. Dieter Vranckx, de Vlaming die nog geen jaar aan het hoofd van de Belgische luchtvaartmaatschappij staat, verlaat verrassend het bedrijf. Dat meldde Brussels Airlines woensdag in een persbericht.

Vranckx (47) wordt op 1 januari de nieuwe CEO van Swiss, een andere dochter van de Duitse luchtvaartreus Lufthansa. Voor Vranckx, wiens gezin nog in Zwitserland woonde, betekent de transfer een fikse promotie. Swiss staat bekend als het paradepaardje van Lufthansa en boekte voor de coronacrisis de hoogste winstmarge (10,8 procent) van de groep.

Bovendien kent Vranckx het Zwitserse bedrijf goed. De handelsingenieur ging in 1998 aan de slag bij Sabena, maar verhuisde in 2000 naar diens toenmalige eigenaar Swissair. Later maakte hij in Hongkong, Chicago en Zürich carrière bij opvolger Swiss, dat net als Brussels Airlines in handen viel van Lufthansa.

In 2018 keerde Vranckx als financieel directeur terug naar Brussels Airlines. Kort voordien had Lufthansa hem aangesteld als bestuurder bij het Belgische bedrijf, waar hij samen met de Duitse bestuurders meteen voor het ontslag van toenmalig CEO Bernard Gustin stemde. Gustin werd toen opgevolgd door de Duitse Christina Foerster, die het zelf ook maar anderhalf jaar als CEO had uitgehouden. Eind vorig jaar kreeg de vertrouwelinge van Lufthansa-CEO Carsten Spohr een interne toppromotie.

Crisissen

In maart kreeg Vranckx de grootste luchtvaartcrisis ooit op zijn bord. Door de coronapandemie stortte het vliegverkeer volledig in. Brussels Airlines vervoerde dit jaar 73 procent minder passagiers. De luchtvaartmaatschappij boekte in de eerste drie kwartalen een recordverlies van 233 miljoen euro. De federale regering schoot het bedrijf deze zomer te hulp met een reddingpakket van 290 miljoen euro. Vranckx voerde die moeilijke onderhandelingen mee aan Duitse kant.

In onze huidige vorm zullen we de crisis niet overleven. Daarom is een herstructurering nodig. Dat doet pijn, maar de beloning nadien zal navenant zijn. Dieter Vranckx Vertrekkend CEO Brussels Airlines

Ondanks de permanente staat van crisis verwierf Vranckx in korte tijd een goede reputatie in Zaventem. De Belg profileerde zich als nuchtere no-nonsensebaas zonder kapsones. Hij kreeg de vakbonden en het personeel mee met zijn duidelijke toekomstvisie: als Brussels Airlines investeringen van het moederbedrijf Lufthansa wil, moet het structureel verlieslatende bedrijf zijn winstgevendheid fors opkrikken.

Reboot

Als financieel directeur zette Vranckx daarom vorig jaar het herstructureringsprogramma Reboot op poten. Via een kostenbesparing van 160 miljoen euro per jaar moest het amper rendabele Brussels Airlines tegen 2022 een winstmarge van 8 procent neerzetten. Toen De Tijd een interne grafiek publiceerde waaruit bleek dat amper één stoel per vliegtuig het bedrijf winst oplevert, hing de humoristische manager die voorpagina op in zijn kantoor.

Het coronavirus deed Vranckx een versnelling hoger schakelen. De CEO lanceerde het plan Reboot Plus, waardoor een kwart van de 4.000 jobs moet verdwijnen. 'In onze huidige vorm zullen we de crisis niet overleven. Daarom is een herstructurering nodig. Dat doet pijn, maar de beloning nadien zal navenant zijn', zei Vranckx open. Onder zijn impuls zal Reboot Plus , dat klaar moest zijn in 2022, al eind dit jaar voor meer dan 90 procent gerealiseerd zijn. Door het succes van de vrijwillige vertrekregeling blijft het aantal gedwongen ontslagen beperkt tot 60.

Gerber

Peter Gerber (56), die Vranckx op 1 maart opvolgt als CEO, krijgt de zware taak om Brussels Airlines door een onzekere toekomst te leiden. Zolang de vraag naar vliegtickets niet aantrekt, blijft de positie van het bedrijf uiterst labiel. Gerber heeft evenwel pakken ervaring in de luchtvaartsector. De Duitser werkt al sinds 1992 voor Lufthansa en staat vandaag aan het hoofd van de vrachttak Lufthansa Cargo. Gerber wordt ook de nieuwe toplobbyist voor Lufthansa bij de Europese instellingen, die de uitgebreide staatssteun voor het Duitse bedrijf met een vergrootglas bekijken.

Door het afscheid van Vranckx maakt voor het eerst sinds lang geen enkele Belg deel uit van de top van Brussels Airlines. De Duitse Lufthansa-pionnen Nina Öwerdieck en Edi Wolfensberger blijven aan boord als financieel en operationeel directeur. In de twee maanden tussen het vertrek van Vranckx en de komst van Gerber zal een oude bekende Brussels Airlines ad interim leiden: voorzitter en ex-CEO Christina Foerster.

Brussels Airlines Belgische luchtvaartmaatschappij opgericht in 2002.

Eigendom van het beursgenoteerde Duitse luchtvaartbedrijf Lufthansa.

Omzet (2019): 1,4 miljard euro.

Nettoverlies (2019): 40 miljoen euro.

Passagiers (2019): 10 miljoen.

Werknemers: 3.500.

Vloot: 38 vliegtuigen.