Cashvoorraad en staatssteun bepalen lot luchtvaart

Net in deze periode stroomt het geld normaal vlot binnen. Veel reizigers boeken in het eerste kwartaal hun vlucht voor het zomerseizoen. Met dat geld betalen de luchtvaartmaatschappijen hun rekeningen in de rest van het jaar. 'Voldoende cash wordt het grootste probleem voor luchtvaartmaatschappijen', waarschuwt transporteconoom Eddy Van de Voorde (UA).

1. De reuzen

Logischerwijs staan de grote luchtvaartgroepen met de diepste zakken er het best voor. In Europa gaat het om de blokken Lufthansa , British Airways en Air France-KLM , vergezeld van de Ierse lagekostenspeler Ryanair . Ze zitten op een stevige cashvoorraad en bouwen die snel uit door allerlei extra kredieten op te nemen. Zo heeft Lufthansa 4,3 miljard euro cash klaarliggen om tegenslagen op te vangen, al becijfert het Duitse bedrijf zijn oorlogskas inclusief kredieten en vliegtuigen op 10 miljard euro.

2. De dochters

De kans lijkt klein dat de Belgische staat opnieuw aandeelhouder wordt van Brussels Airlines. Wel leidt de publieke steunoperatie mogelijk tot een verdere consolidatie in de Europese luchtvaartsector. De Duitse minister van Economie Peter Altmeier (CDU) sloot vorige week een tijdelijke nationalisering van strategisch belangrijke bedrijven niet uit, al noemde hij Lufthansa niet bij naam. Het is twijfelachtig of Berlijn in dat geval wil bijspringen voor een Belgische of Oostenrijkse dochter.