Chinese droom VLM stuikt in elkaar

De ambitie van de Belgische luchtvaartmaatschappij VLM om lijnvluchten tussen Europa en China uit te voeren is verder weg dan ooit. VLM slaagt er niet eens in succesvol te vliegen in Europa.

Terug naar af. Dat was de onderliggende boodschap van het persbericht dat VLM maandagavond uitstuurde.

De Belgische luchtvaartmaatschappij schrapt haar vluchten naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, Maribor, München en Rostock vanuit Antwerpen. Alleen naar Londen en Zürich zal VLM vluchten blijven uitvoeren met twee kleine vliegtuigen.

De overige drie toestellen, die de geschrapte vluchten uitvoerden, zullen dienen voor chartervluchten. Ze kunnen met bemanning worden gehuurd door reisbureaus of bedrijven die een vlucht willen organiseren maar zelf geen vliegtuig en cabinepersoneel hebben.

Faillissement

De grote droom van de Chinezen, die met VLM na het faillissement in 2016 een doorstart wilden maken, is verder weg dan ooit. De Chinezen, die er al jaren in slagen anoniem te blijven, hadden het plan opgevat om langeafstandsvluchten tussen Europa en China uit te voeren.

‘Daarvoor hadden ze een vlieglicentie nodig en die krijg je niet zomaar van de Chinese overheid’, zegt een ingewijde uit de luchtvaartsector. ‘Je hebt een licentie nodig met een lange historiek zonder incidenten.’ Die kregen de Chinezen beet toen ze in 2016 het failliete VLM over namen.

Toch is nog geen enkel VLM-vliegtuig van Europa naar China gevlogen. ‘Dat komt omdat VLM geen gepast vliegtuig gevonden heeft. Het was op zoek naar een Airbus A330, maar die vond het op de tweedehandsmarkt niet. Een nieuw toestel kopen was geen optie, omdat het te duur was en omdat er jaren verlopen tussen de bestelling en de aflevering.’

Air Belgium, de andere Belgische maatschappij die naar China wou vliegen en daar na jaren geploeter in geslaagd is, vliegt met een A340. ‘Maar die heeft vier motoren waardoor de vliegkosten te hoog oplopen.’

Jumbojets uit Antwerpen

Daarnaast is VLM er niet in geslaagd een Europees netwerk op te richten. Een voorwaarde om de Chinese droom te kunnen realiseren, want het is nooit de bedoeling geweest om toeristen en zakenreizigers vanuit Antwerpen met jumbojets naar Peking of Sjanghai te vliegen. ‘VLM wou passagiers vanuit Antwerpen en andere Europese steden naar het Sloveense Maribor vliegen en van daar naar China’, zegt een sectorkenner.

Discussie over Antwerpse luchthaven Antwerps Open VLD-kopstuk Philippe De Backer wil niet weten van een sluiting van de Antwerpse luchthaven. De sp.a en Groen pleiten ervoor die op te doeken, nadat de luchtvaartmaatschappij VLM heeft laten weten fors te snijden in de vluchten van en naar Antwerpen. De Backer vindt dat Antwerpen wel degelijk nood heeft aan een eigen luchthaven, zij het dan voor zakenvluchten. ‘We profileren ons als een wereldstad, dan moeten we dat ook waarmaken. De luchthaven van Deurne moet Antwerpen snel bereikbaar maken voor zakenlui. Dat is van groot belang voor onder andere de haven en de diamantsector.’ Om de luchthaven rendabel te houden denkt De Backer aan samenwerkingen met bijvoorbeeld de hogesnelheidstreinen van Thalys.

Voor die plannen nam VLM een jaar geleden twee middelgrote vliegtuigen van Thomas Cook Airlines Belgium over. Die konden tot maximaal 160 mensen binnen Europa vervoeren.

Maar toen de Chinese eigenaars van VLM die toestellen begin dit jaar opnieuw verkochten, werd duidelijk dat de plannen veranderd waren. ‘Toen realiseerden de Chinezen zich dat ze geen toestel zouden vinden om de afstand naar China te overbruggen. Ze plaatsten hun plannen voor China in de koelkast. De prioriteit was in Europa een succesvol lijnvluchtnetwerk op te starten met de kleine Fokker-vliegtuigen die al jaren in de VLM-vloot zitten.

Maar dat lukt dus ook niet. ‘Hoe dat komt? De Chinezen hebben weinig kennis van de sector. Ze hebben nog maar enkele maanden geleden verschillende lijnvluchten opgestart zonder er publiciteit rond te voeren. Ze dachten dat er na verloop van tijd wel voldoende passagiers zouden opduiken, maar dat klopt dus niet.’

Chartervluchten

Bij VLM klinkt het dat het potentieel van de vluchten naar Birmingham, München, Keulen en co. minder groot was dan gedacht. De nieuwe chartervluchten zouden wel een succes worden, omdat de vraag daarnaar groot is.

‘Dat VLM voor chartervluchten kiest, is de logische keuze’, beaamt een waarnemer. ‘Ze leveren VLM minder op, maar verlieslatend zijn ze niet. Een chartervlucht zit vol, terwijl een lijnvlucht ook met slechts twee passagiers moet vliegen. Als de nieuwe strategie aanslaat, kan VLM zijn plannen voor China over enkele jaren uit de koelkast halen.’

De Chinese eigenaars blijven in ieder geval met geld strooien. Midden juli pompten ze 1,6 miljoen euro in het verlieslatende VLM.

De 100 personeelsleden van VLM verliezen hun job voorlopig niet. De maatschappij wil blijven vliegen met vier stokoude toestellen, waarvan ze eigenaar is. Het vijfde is verouderd en wordt binnenkort uit dienst genomen. De overige vier worden ‘binnen afzienbare tijd’ vervangen door nieuwe toestellen. Die worden geleased.