Chinezen achter VLM Antwerpen op ramkoers met oud-CEO Prins

Dankzij de Brexit bestaat veel interesse voor de resten van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij VLM. Maar de Chinezen achter het bedrijf in vereffening zijn woest op de Nederlandse oud-CEO Harm Prins.

Een tiental partijen toont interesse in de overname van bepaalde onderdelen van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij SHS Aviation Antwerp, beter bekend als VLM. Dat bevestigt vereffenaar Youri Steverlynck aan De Tijd. Daarbij zitten ook Belgische kandidaten, al zijn hun namen niet gekend.

VLM ging in vrijdag in vereffening. Dankzij de komende Brexit blijkt vooral de AOC-vlieglicentie van VLM gegeerd. 'Voor de licentie bestaat veel Britse interesse', zegt de vereffenaar. 'Britse bedrijven anticiperen op de mogelijke gevolgen van een harde Brexit. Daarbij riskeren ze geen hub meer op het Europese vasteland te mogen uitbaten, en zijn ze op zoek naar een Europese licentie'.

De Belgische licentie, die VLM pas na lang wachten binnenhaalde, werd door de vereffening automatisch geschorst, en kan alleen geheractiveerd worden als de overnemer de federale overheid een deftig financieel plan voorlegt.

Beslag op Fokkers

Ook voor de drie resterende, behoorlijk versleten Fokker 50's bestaat volgens de vereffenaar interesse. Enig probleem: Harm Prins, de oud-CEO van het bedrijf, heeft deze week beslag laten leggen op de drie Fokkers.

Prins richtte SHS Antwerp Aviation in 2016 op in naam van enkele onbekende Chinese investeerders, die hem een jaar later aan de deur zetten. In februari sloot de niet onbesproken Nederlander een deal met de Chinezen om de vennootschap VLM Airlines, inclusief twee Airbussen, over te nemen. Die vliegtuigen runt Prins nu voor de Nederlandse Soft Flight Holding vanuit Zaventem.

We hebben een absolute ruzie met Harm Prins. Birgitta Van Itterbeek Advocate SHS Antwerp

Maar de Chinezen liggen vandaag op ramkoers met Prins en zijn zakenpartners. 'We liggen in absolute ruzie met Harm Prins', zegt Birgitta Van Itterbeek, advocate van SHS.

Beide partijen hebben tal van rechtzaken tegen mekaar lopen. Zo bedong de Nederlander in februari dat SHS de onder hun bewind gemaakte verliezen zouden aanzuiveren. Maar de Chinezen willen dat geld, minstens 1,5 miljoen euro, niet betalen. Prins liet eerder ook al beslag leggen op de aandelen van SHS Antwerp Aviation. Volgens insiders wil Prins zijn megaclaim tegen de Chinezen enkel laten vallen in ruil voor de lekkerste brokken uit Antwerpen.

Advocate Van Itterbeek is niet onder de indruk. Ze noemt het beslag op de vliegtuigen 'een absoluut zinloze move'. 'Bij een vereffening kan je geen bewarend beslag leggen', zegt de advocate, die samen met haar collega Youri Steverlynck was aangesteld als vereffenaar maar zich al snel terugtrok uit die rol.

De Chinezen zien oud-CEO Prins als hoofdverantwoordelijke voor de mislukkingen in Antwerpen. 'Als Harm Prins de verkoop van onderdelen van SHS belemmert, zal dat een stevige schadevergoeding opleveren', dreigt Van Itterbeeck.

Kleine doorstart

Midden volgende week verwacht vereffenaar Steverlynck meer duidelijkheid over de toekomst van VLM in Antwerpen. De 85 werknemers van het bedrijf krijgen deze week wel al hun ontslag.

Op een echte doorstart rekent de vereffenaar niet meer. 'Een doorstart van VLM zoals we het tot voor kort kenden, is niet aan de orde. Het bedrijf had een te grote overhead en draaide te weinig volume. De enige oplossing was snel doorgroeien, maar daarvoor is veel geld nodig.' En de Chinese investeerders achter SHS waren niet bereid verder geld te steken in hun Antwerpse activiteiten.