Concurrenten slaan munt uit ban Boeings

De luchtvaartmaatschappijen zijn op zoek naar vervangers voor de Boeing 737 Max, het vliegtuigtype dat wereldwijd in de ban is geslagen. Het Europese Airbus, maar ook het Chinese Comac, liggen op vinkenslag.

Het commercieel vliegverkeer op korte afstand wordt gedomineerd door de 737-reeks van Boeing en de A320-reeks van Airbus. De Max (met de varianten 8 en 9 in commerciële roulatie) is de recentste toevoeging aan de 737-familie, maar heeft enkele oudere broertjes. Die zijn na de Max-ban plots wereldwijd gegeerd.

Airbus A320

Omdat het om langetermijnpartners gaat, liggen de huurprijzen niet hoger dan anders. Maar het brengt wel niet te verwaarlozen bijkomende kosten voor Tuifly België met zich mee. 'Die moeten we er in de huidige omstandigheden maar bijnemen', zegt Demeyere.

Macron en de Chinezen

Op lange termijn moeten luchtvaartmaatschappijen uitmaken of ze hun bestellingen voor 737 Max-toestellen al dan niet annuleren bij Boeing. Een tiental maatschappijen twijfelen over hun eerdere Boeing-bestelling. De belangen zijn enorm. In het orderboek voor de 737 Max staan ongeveer 5.000 toestellen, inclusief de 371 reeds geleverde, goed voor een omzet van 600 miljard dollar.

Macron zal de A320 ook promoten tijdens het staatsbezoek aan China later deze maand. Onderhandelingen over een grote Chinese bestelling slepen lang aan, maar krijgen door de crisis bij Boeing nu een extra impuls. China is goed voor een kwart van alle reeds geleverde Boeing 737 Max-toestellen, en was het eerste grote land om er een vliegverbod over af te kondigen.