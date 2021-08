Corona duwt Brussels Airlines 143 miljoen euro in het rood

De coronacrisis blijft wegen op de cijfers van Brussels Airlines, dat in het eerste halfjaar een verlies van 143 miljoen euro leed en zich niet wil uitspreken over de rest van het jaar. Het moederbedrijf Lufthansa verwacht vanaf het derde kwartaal weer winst te maken.

Brussels Airlines heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van 143 miljoen euro geleden door de coronacrisis. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij donderdagochtend bekendgemaakt. In de eerste jaarhelft van 2020 was dat nog 211 miljoen euro.

Het verbod op niet-essentiële reizen in het eerste kwartaal en de aanhoudende reisbeperkingen hebben de passagierscijfers van de luchtvaartmaatschappij zwaar beïnvloed. In vergelijking met het eerste semester van 2020, toen alle vluchten van 21 maart tot 14 juni 2020 opgeschort werden, heeft Brussels Airlines 55 procent minder vluchten uitgevoerd (6.295 ten opzichte van 14.114).

Lufthansa

Dankzij een forse toename van de vraag durft Lufthansa, Europa's grootste luchtvaartgroep, weer vooruitkijken. 'Alleen al in juni is het aantal reservaties verdubbeld tegenover het begin van het kwartaal', klinkt het. In het tweede kwartaal kon het zijn verlies terugdringen naar 756 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het verlies nog 1,5 miljard.