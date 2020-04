Corona geeft Luikse luchthaven vleugels

Door de enorme vraag naar goederen draait Liege Airport op volle toeren. In coronatijden verwerkt de vrachtluchthaven niet alleen paarden en bloemen, maar ook 90 miljoen mondmaskers. ‘Als je nu een vliegtuig hebt, vlieg je ermee.’

Op de tarmac van Liege Airport rond een Boeing 747 staan tientallen metalen karren volgestapeld met kartonnen dozen in een vierkanten formatie opgesteld. Het vliegtuig van ASL Airlines komt net terug uit Sjanghai. De uitgeladen vracht bevat onder meer auto-onderdelen die per truck naar Boedapest gaan.

Het vliegtuig zet weldra koers naar New York. Arbeiders duwen de klaarstaande karren, dolly’s genaamd, via een lift het toestel binnen, waar ze via sporen op de grond door het vliegtuig rollen en worden vastgeklikt. In de laadruimte staat een smal laddertje waarlangs de piloten naar hun cockpit op het dak van de Boeing kruipen.

6% Liege Airport De luchthaven van Luik zag het vrachtvolume in maart 6 procent toenemen.

Op het middaguur staat een twintigtal vrachtvliegtuigen op de tarmac. Een toestel van Qatar Airways, de tweede belangrijkste klant in Luik, heeft net bloemen uit Zuid-Amerika gehaald. Naast het vliegtuig staat een paardenkar van Icelandair. De luchthaven verwerkt namelijk ook 3.500 paarden en 1.500 koeien per jaar. Rond elk vliegtuig heerst een drukte van jewelste.

Liege Airport profiteert van de coronacrisis

In het ideale scenario kunnen vrachtvliegtuigen 2,5 uur na hun landing opnieuw vertrekken. ‘Alle vliegtuigen zijn momenteel aan het vliegen’, vertelt Bert Selis, cargoverantwoordelijke van Liege Airport. ‘De prijzen liggen zeer hoog. Vroeger betaalde een klant 1 euro per kilo vracht, nu is dat 4 à 5 euro. Als je nu een vliegtuig hebt, vlieg je ermee. Bepaalde partijen verdienen nu goed geld.’

In volle coronacrisis profiteert de Luikse luchthaven van haar focus op volvracht. Nu veel luchtvaartmaatschappijen hun vloot hebben stilgelegd, kan vracht niet meer meereizen in de buik van passagiersvliegtuigen. Daardoor zag concurrent Brussels Airport zijn vracht in maart met 9 procent dalen, maar nam het volume in Luik vorige maand met 6 procent toe. Terwijl de vracht op Zaventem al enige tijd stagneert, zet Luik al vijf jaar op rij een forse groei neer. Elke week verwerkt de luchthaven 650 vrachtvliegtuigen, of vier per uur. Vooral de flexibiliteit maakt de luchthaven, die 24/7 open is, aantrekkelijk.

Heel wat vliegtuigen met medisch materiaal vonden de voorbije weken de weg naar Luik. Meer dan 90 miljoen mondmaskers zijn al langs Bierset gepasseerd. Ook de Verenigde Naties hebben het potentieel van de Waalse luchthaven ontdekt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en het Wereldvoedselprogramma kroonden Liege Airport vorige week tot coronahub.

Samen met zeven andere luchthavens wordt Luik een draaischijf voor de verdeling van medisch materiaal in crisistijden. ‘De WGO bouwt een logistieke corridor waar in noodgevallen alles aanwezig is voor ngo’s’, legt Selis uit. ‘We waren daar al lang over aan het praten, maar de coronacrisis bracht die gesprekken in een stroomversnelling. Alles ligt klaar, al weten we niet hoeveel vluchten dit ons zal opleveren.’

Liege Airport - Omzet (2018): 62 miljoen euro - Bedrijfswinst: 8,5 miljoen euro - Nettowinst: 4,6 miljoen euro - Vervoerde vracht (2019): 902.000 ton - Vervoerde passagiers: 170.000 - Directe jobs op de luchthaven: 4.500 - Aandeelhouders: Nethys-Ethias-Belfius (50%), Aéroports de Paris (26%), Société Wallonne des Aéroports SOWAER (24%)

China

Vandaag is China opnieuw het centrum van de luchtvracht. ‘De Chinese fabrieken zijn heel snel uit hun productiestop geraakt’, vertelt Selis. ‘De trafiek uit China loopt alweer zoals vroeger.’ Luchtvaartmaatschappijen herorganiseren daarom hun vloot om vaker naar China te vliegen. ‘Enkele weken na de uitbraak van de coronacrisis zagen we de import van bloemen verminderen. Als Ethiopian Airlines nu bloemen van Afrika naar België brengt, vliegen ze eerst nog een keer naar China en terug.’