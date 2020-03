Corona kan luchtvaart 250 miljard dollar kosten

Luchtvaartmaatschappijen zullen dit jaar wereldwijd mogelijk tot 252 miljard dollar (232 miljard euro) aan inkomsten uit passagiersvervoer mislopen door de coronacrisis.

Dat heeft de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen (IATA) dinsdag bekendgemaakt. Begin maart ging de IATA nog uit van een inkomstenverlies van 113 miljard dollar, maar de organisatie had vorige week al aangegeven dat die schatting achterhaald was. Als de nieuwe prognose klopt, zouden de inkomsten van de luchtvaartmaatschappijen uit passagiersvervoer dit jaar 44 procent lager uitkomen dan in 2019.

IATA verwacht de grootste dreun in Azië. Daar houdt de organisatie rekening met een geschatte inkomstendaling van 88 miljard dollar. In Europa raamt IATA het omzetverlies op 76 miljard dollar, in Noord-Amerika op 50 miljard dollar.

Staatssteun

De luchtvaartsector telt wereldwijd al meer dan 1 miljoen geschrapte vluchten in de eerste helft van 2020. Over het hele jaar verwacht IATA dat het totale passagiersverkeer bijna 40 procent lager zal liggen dan in 2019.

76 IATA In Europa raamt IATA het omzetverlies op 76 miljard dollar.

'Dit is de zwaarste crisis die onze sector ooit trof', zegt Alexandre de Juniac, de topman van de IATA. De oud-CEO van Air France-KLM riep de overheden op zeer snel actie te ondernemen tegen de 'liquiditeitscrisis' die er 'op volle snelheid' aankomt.