Corona treft Belgische luchtvaart midscheeps

Brussels Airlines en Belgische toeleveranciers uit de luchtvaartsector onder zware druk.

Nu het vliegverkeer in Europa tot stilstand komt door het coronavirus, loopt ook de Belgische luchtvaartsector grotendeels strop. Brussels Airlines schorst vanaf vrijdagnacht een maand lang alle vluchten. De Belgische luchtvaartmaatschappij vraagt minstens 200 miljoen euro staatssteun aan de Belgische overheid om de komende tijd te overbruggen. 'Bij Brussels Airlines werken 4.000 mensen. 40.000 werknemers werken rond Brussels Airport. Het is belangrijk een stabiel luchtvaartsysteem te hebben in België’, zei CEO Dieter Vranckx op een teleconferentie.

De coronacrisis zal volgens Vranckx een impact van ‘tientallen miljoenen euro’s’ op de inkomsten hebben. Dat is een zware dobber voor Brussels Airlines, dat vorig jaar al een nettoverlies van 40 miljoen euro boekte. 'We zijn heel zeker dat we boven water blijven’, bleef Vranckx optimistisch.

De Belgische luchtvaartindustrie, die 50 bedrijven en 6.000 jobs telt, deelt in de klappen. Na de problemen met de Boeing 737 Max krijgen de toeleveranciers nu corona op hun bord. In het hoofdkwartier van Sonaca in Gosselies ligt de productie van beweegbare onderdelen van vleugels sinds deze week stil. 'Voor Gosselies is Airbus de belangrijkste klant, maar die besliste onlangs de fabriek in Spanje en Frankrijk tijdelijk dicht te doen', zegt CEO Bernard Delvaux.

Veel luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers trokken de voorbije dagen al aan de alarmbel. Boeing vroeg gisteren 60 miljard dollar (56 miljard euro) aan de Amerikaanse regering om te overleven. Volgens de Internationale Luchtvaartfederatie IATA hebben luchtvaartmaatschappijen tot 200 miljard dollar financiële steun nodig.

Toeren

‘In Europa wordt nog amper gevlogen', stelt Delvaux vast. 'Meer dan 90 procent van de vliegtuigen staat aan de grond. Hun omzet is nul. Veel maatschappijen zullen snel financiële problemen krijgen. Dat betekent dat ze aankopen van vliegtuigen zullen uitstellen of zelfs annuleren. Dat zal een grote impact hebben op de leveranciers van vliegtuigonderdelen. Ik vrees dat het twee tot misschien drie jaar duurt vooraleer de luchtvaartindustrie weer op volle toeren zal draaien.’

We zijn heel zeker dat we boven water blijven. Dieter Vranckx CEO Brussels Airlines

De Belgische, Roemeense en Amerikaanse fabrieken van BMT Aerospace, dat tandwielen maakt voor onder meer Sonaca, draaien nog wel. 'Door de sluiting van Sonaca in Gosselies gaan we rechtstreeks leveren aan Airbus. Onze Amerikaanse klanten vragen zo snel mogelijk te leveren', zegt topman Jean-Christophe Seynaeve. Volgens hem zal de luchtvaartsector zich herstellen. 'Er zullen altijd vliegtuigen nodig zijn. Niet iedereen zal de komende twee jaar thuisblijven. In China is de luchtvaart weer opgestart. Maar dit en volgend jaar worden niet makkelijk voor de sector.'

Brussels Airport loopt intussen langzaam leeg. Op de nationale luchthaven werden donderdag nog 171 vluchten verwacht, of een derde van het oorspronkelijke aantal. De luchthaven kreeg forse kritiek omdat gelande passagiers - ondanks de richtlijnen rond afstand houden - in bosjes bij mekaar stonden aan de bagagebanden of de paspoortcontrole. Daarom worden passagiers voortaan gefaseerd uit het vliegtuig gelaten.

Intussen hebben ook de bagageafhandelaars Swissport en Aviapartner, waar telkens meer dan 1.200 werknemers werken, technische werkloosheid aangevraagd.