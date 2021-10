Testvliegtuig van Sonaca Aircraft crasht

Een prototypevliegtuig van het Belgische Sonaca Aicraft is zondag neergestort in de provincie Namen.

Sonaca Aircraft, opgericht in 2015, assembleert nabij Namen zelf ontwikkelde vliegtuigen. Het verkocht al een 70-tal toestellen van het type Sonaca 200, met twee zitjes ideaal voor pleziervluchten en pilootopleidingen.

Het bedrijf werkt aan een nieuwe versie van het type die voorzien is van een 'payload' en bestemd is voor 'speciale missies'. Sonaca had daarvan een eerste prototype klaar om tijdens testvluchten te evalueren.

Het voorbije weekend liep zo'n test verkeerd af. Een toestel crashte in een deelgemeente van Walcourt. Het vliegtuigje kwam neer in de velden. Door de crash was de romp van het toestel volledig gebogen. De testpiloot kon zich redden met zijn schietstoel en is ongedeerd.

Turkije

Sonaca benadrukt in een persbericht dat het om een prototype gaat. 'Het ongeval zet de luchtwaardigheid van de Sonaca 200-modellen en de serievliegtuigen niet op de helling.' Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

In Turkije was er eerder al een dodelijke crash met een gecertificeerd toestel van Sonaca. Daarbij kwam een piloot in opleiding om het leven. Dat onderzoek loopt nog.