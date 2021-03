DEME en Sabca testen drones voor acties in windparken

De Belgische baggeraar DEME wil over anderhalf jaar drones inzetten om de inspectie en het onderhoud van windmolenparken veiliger en efficiënter te laten verlopen. De testen in samenwerking met Sabca verliepen succesvol.

De Belgische bedrijven DEME en Sabca deden de afgelopen maanden testen met verschillende drones in het offshorewindpark Rentel, 35 km voor de Belgische kust. 'We bekijken al twee jaar hoe we onze toepassingen in de offshorewind via drones veiliger en hopelijk goedkoper kunnen laten verlopen', zegt Bart De Poorter, het hoofd van de offshoredivisie bij DEME. 'De testen met de technologie van Sabca waren succesvol. Als het van ons afhangt, willen we over anderhalf jaar, maximaal twee jaar, (semi-)autonome drones op regelmatige basis inzetten.'

De Belgische baggeraar DEME gebruikt nu al drones voor schepen om te zien of bepaalde onderdelen, zoals de toppen van kranen of kabels op installatieschepen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn, goed werken en niet beschadigd zijn. De Poorter: 'Dat gebeurt door iemand die vanop het schip met een joystick een drone, die binnen gezichtsbereik is, opdrachten laat uitvoeren. We willen veel verder gaan. Nu zetten we kleine schepen (guard vessels) in op zee om te vermijden dat grote schepen tussen de offshoreparken varen. De controle en het verwittigen van die schepen kunnen we efficiënter uitvoeren via drones die op afstand, onshore, worden gevolgd.'

Het ultieme doel, zegt De Poorter, is dat Sabca volledig autonome drones ontwikkelt die voldoende artificiële intelligentie bevatten om vogels of onverwachte obstakels te ontwijken en op commando autonoom kunnen terugvliegen.

DEME en Sabca voeren testen uit met drones

DEME en Sabca lieten tijdens de tests drones gereedschap afzetten op een substation van het windmolenpark. De Poorter: 'Nu laten we materiaal dat op land is vergeten, met bootjes aanvoeren. Dat kan sneller en veiliger met drones.' Een andere drone scande via infrarooddetectie objecten op zee. Tegelijk werd een reddingsoperatie gesimuleerd, waarbij een tweede kleinere drone een reddingsboei in zee dropte. De drones voerden ook inspecties uit naar de CO2- en andere emissies van schepen.

Drones kunnen de bladen van windmolens op scheurtjes of roest checken. Dat gebeurt nu door mensen die naar boven klimmen.

De Poorter: 'Er zijn tientallen toepassingen voor autonome drones. Nu worden de bladen van de windmolens op vaste tijdstippen op scheurtjes of roest gecheckt door mensen die naar boven klimmen. Dat kan even goed via drones met hogeresolutiecamera's die hun info doorsturen. Voor dergelijke terugkerende inspectieopdrachten zijn drones perfect. De Poorter noemt DEME en Sabca 'voorlopers' in de sector. 'Wat we nu testen, heb ik nog nergens gezien.'

Enthousiast

Ook de Belgische luchtvaartspecialist Sabca - die alleen AI-software ontwikkelt, geen drones - is enthousiast over de testen en ziet bijkomende mogelijkheden in de detectie van walvisachtigen in de buurt van windparken en de bewaking van de parken.

'We deden al dronetesten voor het transport van medische stalen tussen twee ziekenhuizen in Antwerpen', zegt woordvoerder Bjorn Boon. 'De testen met DEME gaan een stap verder. Ook op regelgevend vlak. Voor deze testen moesten we in het Nederlandse luchtruim opereren, waar de reglementering anders is.' De regelgeving voor drones wordt volgens Boon een belangrijke uitdaging.

Sabca ziet in de ontwikkeling van autonome drones met artificiële intelligentie een belangrijke pijler voor de toekomst. Boon: 'We hebben er veel geld in geïnvesteerd en we brengen het onder in een aparte divisie.'