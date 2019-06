Davignon dropt Smets in cockpit Brussels Airlines

Jan Smets, de voormalige gouverneur van de Nationale Bank, krijgt de aartsmoeilijke taak om de Belgische belangen in de raad van bestuur van Brussels Airlines te verdedigen.

Jan Smets, tot vorig jaar gouverneur van de Nationale Bank, wordt de nieuwe sterke Belg bij Brussels Airlines. Zijn benoeming tot bestuurder van de Belgische luchtvaartmaatschappij moet deze maand worden goedgekeurd. Dat bevestigt covoorzitter Etienne Davignon.

Smets vervangt Emmanuel van Innis (ex-Engie), de enige andere Belgische bestuurder. Maar het is de bedoeling dat Smets binnenkort de 86-jarige Davignon opvolgt als covoorzitter. ‘Smets heeft de statuur om het Belgische karakter van het bedrijf te onderlijnen en zijn positie van covoorzitter te rechtvaardigen’, zegt Davignon, die eerder aangaf eind 2019 te willen stoppen.

Smets (68) treedt in de voetsporen van een monument dat nauw verbonden is met de geschiedenis van het bedrijf. Davignon is al sinds 2002 voorzitter van de overkoepelende SN Air Holding. Hij mobiliseerde toen samen met zijn kompaan Maurice Lippens (Fortis) het Belgische bedrijfsleven om uit de as van het failliete Sabena een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij te creëren. Davignon bleef voorzitter toen de Duitse reus Lufthansa in 2008 45 procent van Brussels Airlines in handen kreeg.

Eind 2016 verwierf Lufthansa Brussels Airlines volledig. Sindsdien zit Davignon in een lastig parket. De graaf moest even Lufthansa-CEO Carsten Spohr als covoorzitter naast zich dulden. Begin vorig jaar keek Davignon toe hoe Spohr de populaire Belgische CEO Bernard Gustin aan de kant schoof en verving door zijn vertrouwelinge Christina Foerster. Gustin voelde zich compleet in de steek gelaten door Davignon.

Belgische verankering

Smets zal bij Brussels Airlines vooral moeten waken over de Belgische verankering. Lufthansa integreert de Belgische dochter in zijn lagekostendochter Eurowings. ‘Sinds Lufthansa in Brussels Airlines investeert, is het bedrijf gegroeid’, zei CEO Spohr deze week aan La Libre Belgique. ‘Ik hoop dat de meerderheid van de betrokken partijen in België even gelukkig is als wij wat betreft de investeringen die Lufthansa heeft gerealiseerd. We hebben onze beloftes gehouden.’

In Zaventem leidt de integratie tot veel onrust. Zo werd Brussels Airlines aangeduid als competentiecentrum voor langeafstandsvluchten, maar zijn de toekomst van het Europese netwerk en de naam erg onzeker. Vorige week landde het eerste vliegtuig in de kleuren van Eurowings in de Brusselse vloot. Het voorbije jaar is bijna het volledige directiecomité opzijgezet of vertrokken. In de nieuwe structuur van Eurowings maakten Belgen amper promotie.

Compromis

Smets, die een CD&V-signatuur heeft, geldt als een compromisfiguur met een groot politiek netwerk. Daardoor kan Lufthansa hem net als Davignon uitspelen als toplobbyist. Toch heeft de Gentenaar niet de uitstraling van Davignon. Met zijn joviale stijl, adellijke achtergrond en indrukwekkende adressenboekje, dat hem toegang geeft tot toppolitici, industriëlen en royals, boezemde de tachtiger de Duitsers veel ontzag in.

Volgens Davignon ‘is het de bedoeling’ dat Smets ook de functie van covoorzitter krijgt, naast Thorsten Dirks, de CEO van Eurowings. De vijfkoppige raad van bestuur telt nog twee Duitsers: Heike Birlenbach, vicepresident verkoop Europa-Midden-Oosten bij Lufthansa, en Jörg Beissel, een financiële topmedewerker van Lufthansa.

Brussels Airlines wilde gisteren niet reageren. Smets was niet bereikbaar voor commentaar.